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外銀美元高利存款 活存最高4.8%、定存上看5.5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打銀行看好美元資產配置需求，自即日起至2025年6月30日止，推出活存利率最高4.8% ，定存上看5.5%的高利存款活動。

「美元聚富」美金活期存款加碼活動，提供資金靈活運用與高利優惠兼具的方案。活動期間內完成登錄且新增美金活存資金達特定級距，即可享最高4.8%的優惠年利率，加碼期間最長達3個月。依活動方案，新增美元資金達2萬美元（含）以上者，可享當月4.0%年利率；達6萬美元（含）以上者可享4.2%；達20萬美元（含）以上者則享4.6%。若活動期間內為全新開戶並升級為優先理財或優先私人理財貴賓，將再額外加碼0.1%；另累計換匯達等值5萬美元（含）以上，也可再享0.1%加碼利率，總計最高加碼可達4.8%。

此外，渣打同步推出「高利靈活選」美金定存專案，主打短中期利率優勢。單筆起存金額達10萬美元（含）以上者，一個月期享有5.5%、八個月期享有5%年利率；若起存金額達3萬美元（含）以上，則分別可享5%及4.7%的優惠年利率，滿足不同資金規劃需求。

定存 渣打銀行

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