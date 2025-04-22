3月公股銀行房貸利率2.264%創16年新高 專家：關稅戰…銀行放款更嚴了

據央行最新資料，今年3月台銀、合庫銀、土銀、華銀以及一銀等五大公股銀行、新增購屋貸款利率約達2.264%，創2008年12月來、16年新高；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年3月放款仍然受到限貸令的影響，銀行放款態度保守，授信標準從嚴，以價制量，所以利率再創16年新高。

據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第3季全國暨六都、新竹縣市「五大公股加上民間銀行」的新增房貸利率約2.39%，創近16年新高；而最新今年3月「五大公股銀行」新增購屋貸款利率約達2.264%，創2008年12月來、16年新高。

張旭嵐分析，由於4月整體經濟和氛圍受美國關稅戰議題的影響，市場擔憂不動產有下修風險，因此當前銀行放款審查也更嚴謹。

張旭嵐認為，接下來除非全球整體經濟有更進一步的景氣衰退訊號，引發央行降息，否則銀行對不動產市場的風險控管態度，也將仍維持謹慎嚴格。