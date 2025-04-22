報稅季資金壓力解方 國泰人壽推保單借款「超樹貸6」優惠利率2.5%

近期報稅旺季將至，國泰人壽持續貼心陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，即日起推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，凡於活動期間透過國泰人壽App、官網會員專區、服務中心櫃檯、ATM等管道申貸，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款的新臺幣保單(具有保單價值準備金)，符合資格之保單借款可享有優惠利率2.5%。國泰人壽提醒，保險保障是人生風險管理的根本，透過保單借款機制，保戶可在不影響原有保障的情況下，獲得即時資金支持。

國泰人壽自2023年9月起，推出「超樹貸」保單借款優惠專案，協助保戶解決短期資金周轉需求，隨後每年定期於報稅季、開學季、過年前，配合民眾用錢需求，推出超樹貸方案。2024年底推出的「超樹貸5」保單借款利率優惠活動反應熱烈，短短兩個月內申請總件數即突破7.3萬件。鑒於稅務申報期間保戶對資金調度需求升高，再次推出優惠專案，盼能減輕保戶的短期資金壓力，提供更穩健、有彈性的財務支持。國泰人壽提醒保戶，專案期間越早借款即可享有越長優惠利率期間，但仍須留意保單借款是以保單提供之保障為抵押，適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

國泰人壽「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，申請期間自即日起至7月15日止，優惠期間借款且超過專案開始前餘額的部分，即享有2.5%優惠利率至7月31日止，8月1日後則恢復各保單之原借款利率計算，例如：4/16前已借款30萬元，4/17後(至7/15止)再以國泰人壽App借20萬，則20萬可享有2.5%優惠利率至7/31。