台灣青少年金融素養落差調查結果出爐 近五分之一遇過金融詐騙

隨著全球對金融素養教育的重視提升，中央與地方政府及台灣各級學校皆積極推動相關課程，致力於縮短青少年在財務知識上的落差。根據教育部2024年統計，全台中學階段有超過65%的學校已將金融素養納入校本課程，顯示財務教育正逐步普及，然而學生實際應用與信心仍有待提升。

為全面檢視全台青少年金融素養現況，台北富邦銀行與長期耕耘及關心教育創新工作的親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大調查」，並於22日發表調查結果，揭示三大關鍵發現：金融知識與服務使用落差、金融詐騙風險暴露、以及數位平台已成為主要學習來源。

本次調查針對全台15至18歲高中、高職及專科學生進行，共收集1,997份有效問卷，調查發現，即便八成青少年名下有金融帳戶，卻有高達 64%的青少年對使用金融服務缺乏或不知道是否具備足夠信心。

在金融商品認識方面，70%學生對儲蓄型保單完全不了解，63%不了解基金，46%不了解股票，甚至30%對基本定存也表示不熟悉，顯示出青少年族群對金融產品的陌生。在消費的支付方式部分，有47%青少年首選現金，47%首選家人買單，只有4%優先選擇悠遊卡，1%首選行動支付，顯示數位工具使用率不高。

近年來詐騙活動猖獗，有23%青少年過去一年曾遇到過各種形式的詐騙，其中18%因此蒙受財產損失，損失金額從數百元到數十萬元不等。此外，近一成青少年在急需用錢時不知該向誰求助，顯示社會支持系統薄弱。與此同時，卻有高達84%的青少年認為自己具備足夠的防詐認知，金融教育不足和潛藏身邊的詐騙風險，已然讓青少年財務安全面臨嚴峻挑戰。如何幫助年輕人提升金融素養，避免成為財務脆弱的「脆世代」，成為未來教育的關鍵課題。

在教育資源方面，有22%的學生表示從未在學校接觸任何金融理財相關知識，19%的學生表示不記得是否曾學過，僅30%的學生在校學習過金融防詐相關知識，15%學生在校學過信用卡使用知識。由此可見，金融教育的推動施行上仍存在不少進步空間。

調查中亦顯示，青少年獲取金融知識的前三大管道為YouTube(47%)、社群媒體(43%)及親朋好友(43%)。邁入數位時代，教育也需要重塑知識傳播的形式與場景，提高學生的學習興趣及吸收能力。而青少年最想學習的金融知識，依序為記帳與理財、投資理財、消費行為，均為偏實用面的知識技術，也呼應他們對生活實踐的潛在需求。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，銀行在第一線看見的是風險，也看見很多「還沒準備好」的年輕人。隨著科技快速發展，數位原生世代接觸世界的方式與過去已大不相同然而，數位化所帶來的便利背後，往往伴隨著資訊來源複雜、真假難辨的風險，致使青少年更容易誤入詐騙陷阱。北富銀相信，教育是最好的防線，希望透過與親子天下合作的調查及後續培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念，增強金融風險抵抗力，守住下一代財務健康。

親子天下教育創新中心執行長楊淑娟對此表示，這次調查見證了教育與金融界跨域合作的必要，也回應當前青少年所面對的財務素養落差與即將邁入社會的風險。親子天下教育創新中心扮演協調整合相關各方專業與資源的角色，將會續推動更多元、跨領域的教育創新行動。因為財務健康並非單一課程可完成，必須跨課程、跨角色推動，且防詐教育是生活素養的起點，與媒體識讀、風險意識緊密相連。

發布會現場也邀請南港高中教師邱健銘以及致力推動技職人才培育Skills for U執行長黃偉翔分享對高中職學生的觀察。邱健銘從現場的教學經驗觀察到，學生對金融知識需求增加，但課程缺乏實務經驗，他建議引入產業與不同機構的專業資源，讓學生透過實際情境學習，提升應對金融風險的能力，並強調金融教育應結合多元課程。學校應該建立一套完整的金融教育課程體系，從基礎的金融知識到進階的投資理財技巧，循序漸進地培養學生的財務素養。黃偉翔則強調，特別是技職體系的學生，是屬於較早進入職場的一群，為他們建立正確與符合生活情境的金融教育絕對是當務之急。

金融素養不僅關乎個人生活品質，更與整體社會的財務韌性息息相關。有鑒於此，北富銀積極推動金融教育，開辦「小富翁理財營」、與PaGamO 合作打造線上課程「小富翁成長日記」，推動「羽翼分行」提供特教生培訓實習機會等，協助多元族群減輕金融認知上的不對等，落實普惠金融。

展望未來，北富銀除了持續發揮金融職能，開展各項金融教育計畫，更將針對本次調查發現，與親子天下教育創新中心共同啟動「準社會新鮮人財務健康校園培力計劃」，集結雙方專業，創造更貼近青少年生活情境及實用的課程，拉近學用之間的距離，讓更多年輕人能在金融知識的帶領下，從容面對各種財務挑戰，自信開啟人生篇章。

※調查說明： 親子天下教育創新中心與台北富邦銀行於2025年2月11日至3月9日，針對全台15-18歲高中、高職、專科學校學生進行「2025青少年財務健康基礎大調查」，針對全台22縣市發布調查公文，共計回收有效問卷1997份，其中女性佔63%、男性37%，於4月22日發布調查結果。(問卷設計與統計分析：親子天下教育創新中心)