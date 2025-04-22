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華南銀行打造IT監控戰情中心 遠傳整合ICT助攻

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

華南銀行近年推動數位轉型，歷時五年打造的土城資訊大樓於今年1月正式啟用，成為國內金融業數據中心新標竿。遠傳電信（4904）表示，以資通訊核心技術，協助華南銀行整合橫跨核心業務與資訊基礎設施兩大類、共12項系統，打造運籌帷幄的IT監控戰情室，透過客製化與可視化的儀表板，和即時告警功能，一目瞭然掌握各項系統運行狀況，助力華南銀行提升資訊系統營運效能與穩定性，奠定數位轉型與創新金融科技的堅實基礎。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳以自身數位轉型的實踐經驗，與豐富的ICT整合建置能量，協助各產業客戶與政府公部門轉型升級，已有豐富實績。

曾詩淵指出，電信業與金融業都是擁有龐大數據、受到法規高度監管的行業，遠傳本身也有近300家直營門市、與一站式行動生活圈「遠傳心生活App」的線上線下整合營運經驗，遠傳更能貼近金融業在數位轉型過程中面臨的需求與痛點，為客戶量身打造最適切的方案。

曾詩淵表示，攜手華南銀行共同投入數位轉型，期望能持續成為華南（2880）銀行及更多企業轉型路上的最佳夥伴。遠傳為華南銀行建置的這套IT監控戰情中心，整合核心業務與資訊基礎設施兩大類、共12項系統，前者包含國內分行端末集中系統、海外分行相關系統、網路銀行、行動網銀、華銀支付、全台ATM狀態等共8大項系統；後者則包含微服務平台、資訊基礎架構、網路服務及流量監控、與3D即時異常燈號告警等４項設施。

遠傳指出，透過將不同系統的數據收集到單一資訊監控平台，用直覺、易讀、圖形化方式展示，2D/3D視覺化儀表板即時呈現華南銀行資訊系統整體狀況，以利快速找到問題點，縮短問題排除時間。

此外，遠傳表示，協助此套系統的資料庫備份、備援管理與資訊安全規劃，確保資訊系統基礎設施穩定運行，實現業務服務不中斷的目標，並進而支持數據驅動決策，提升用戶服務及體驗，也助力華南銀行打造土城資訊大樓成為創新金融科技基地，站上AI浪潮、加速轉型的步伐，創造更多競爭優勢。

華南銀行 遠傳電信 金融業

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