報稅季遇股災現金流告急 銀行推出刷卡繳稅優惠

5月繳稅季一到，不少人會擔心「現金流告急」，尤其4月遭逢股市重挫，許多投資人須面對帳面虧損，資金調度成當務之急，善用聰明繳稅法，緩解稅務壓力。

根據統計，2024年以信用卡繳綜所稅逾135萬筆、總金額逾2,000億元，雙雙創下歷史新高。

永豐銀行表示，旗下尊榮理財永傳會員登錄並刷任一永豐卡繳稅，享最高回饋0.38%刷卡金（上限20萬）及6期0利率，永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。

全卡友除免手續費外，永豐銀行表示，指定卡別－「永傳世界卡」繳稅最高回饋20萬元刷卡金，登錄名額無上限；「幣倍卡」繳稅最高回饋0.15%刷卡金；6月15日前新申辦永傳世界卡正卡、繳交全額年費並繳稅達2,000萬（含）以上，加贈遠東SOGO百貨24,000元即享券；首次刷永豐卡繳稅，滿10萬元享0.15%刷卡金、最高回饋500元；於線上通路申辦單筆消費分期或帳單分期滿額並完成登錄，再享刷卡金回饋，活動登錄自5月2日起。

遠東商銀Bankee社群銀行推出繳稅季四大資金解方，包括使用指定電支平台綁定Bankee數位存款帳戶儲值繳稅，早鳥最高享Bankee與電支機構提供合計新台幣750元回饋金，Bankee信用卡刷卡可享分三期零利率，剩餘閒錢存活存享高利1.435%存款額度無上限，善用聰明繳稅法，緩解稅務壓力。

若稅後還有閒錢，可將資金存進Bankee數位存款帳戶，享活存利率1.435%額度無上限，全新戶（被推薦人）使用親友（推薦人）推薦碼成功開戶還能與親友同享6個月內存款額度新台幣5萬元2.6%優惠利率，推薦人個人透過社群回饋機制最高可享存款新台幣500萬元2.6%優惠利率額度。也可選擇挑戰型信貸，準時繳款退還實繳50%利息。