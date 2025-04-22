HAPPY GO響應世界地球日 串聯遠東集團回收玩具

每年4月22日是全球關注的世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，首度於HAPPY GO App推出「永續專區」，邀請更多認同愛地球理念民眾加入HAPPY GO永續行列，第一個月祭出人氣阿里山「福森號」觀光列車之旅。

此外，HAPPY GO長期推動綠色生活永續消費理念，加碼祭出「愛地球綠色母親節活動」，只要綁定HAPPY GO App財政部發票載具，就有機會獲得美腿按摩機，新綁定會員還有機會加碼獲得萬元購物金，以行動守護地球，落實企業永續責任。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，隨著ESG議題席捲全球，企業更需扮演永續發展的實踐者，對此HAPPY GO率先自2022年起以不主動發行實體卡作為永續發展第一步，鼓勵卡友使用App取代塑膠卡片，持續秉持遠東集團ESG精神，攜手集團通路夥伴推動減塑、減碳愛地球系列活動。

今天適逢世界地球日，HAPPY GO進一步結合永續理念，積極發展數位創新政策打造「永續專區」展開全新里程碑，以日常的任務行動與會員互動機制，打造趣味豐富的活動，實現永續經營願景，進一步擴大HAPPY GO對社會的正向影響力。

HAPPY GO規劃有趣豐富互動性任務活動，號召關注永續議題民眾與HAPPY GO同行愛護地球，首先第一個月開啟HAPPY GO App內綁定財政部發票手機條碼，即可實踐日常永續行動，還可以將雲端發票勾選捐贈給指定公益團體。第二項HAPPY GO鼓勵卡友消費之餘將零碎點數捐出幫助弱勢孩童，將愛延續每個角落，只要完成任一行動，就有機會獲得一人中獎兩人同行萬元阿里山「福森號」觀光列車之旅。

除了綁定發票及捐點之外，HAPPY GO結合永續、公益、教育三個精神首度推出「回收玩具 讓愛永續」巡迴計畫，即日起至5月21日每周五六日12點至18點至Mega City板橋大遠百5樓手扶梯旁，鼓勵民眾將不需使用的玩具回收，玩具圖書館會經過清潔整理後，給予偏鄉、弱勢及需要的孩童，回收一個玩具即可獲得50點，每人每日最高上限200點，秉持著「快樂多一點」品牌精神將愛傳遞到每個角落。

此外，HAPPY GO助攻百貨母親節即日起至5月11日祭出雙重加碼活動，首先至遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心、巨城購物中心使用HAPPY GO App消費滿千並存取載具，就有機會獲得媽媽最愛美腿按摩神器；第二重首次使用HAPPY GO App存取財政部發票載具卡友，還可以加碼獲得萬元購物金。