星展銀：Fed最快第3季降息 黃金目標價被突破將重估

星展銀行（台灣）今天指出，因應川普2.0政策風險，調降美股3個月的觀點至看淡，維持12個月看好的觀點；也預估美國聯準會（Fed）將分別在第3季和第4季各降1碼，全年降息2碼（0.5個百分點）的目標。

星展銀行（台灣）今天舉行2025年第2季投資展望線上記者會，由財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享。

陳昱嘉指出，由於地緣政治風險變化和評價面差距，因應川普2.0的政策風險，星展調降美股3個月的觀點至看淡，不過維持12個月看好的觀點；同步調升歐股3個月的觀點至看好，維持12個月看淡觀點。

陳昱嘉表示，星展建議避開美股的擁擠交易，並尋求歐洲和中國股市的投資機會；歐洲股市可望受益於國防和基礎建設支出的增加而強勢復甦；中國則隨著DeepSeek的崛起，由人工智慧（AI）驅動的成長將支撐以科技為主的企業保持強勁獲利。

固定收益部分，陳昱嘉說，對美國關稅措施的疑慮導致資金流入避險資產，星展維持看好債市觀點，並應繼續採取「槓鈴式存續期間策略」，適度配置介於2至3年與7至10年的長短期公司債。

陳昱嘉進一步指出，星展認為Fed今年仍關注通膨與就業表現，目前相對高的利率顯示Fed仍有降息空間，預估今年第3季和第4季各降息1碼，全年共降2碼（0.5個百分點）。

至於黃金近期價格不斷創歷史新高，陳昱嘉指出，星展目前對黃金未來12個月的目標價為每盎司3300美元，現價已突破，近期會在重新評估；不過仍看好黃金相對良好的風險報酬和資產多元化，降低投資組合波動的好處。