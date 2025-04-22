2025國泰總公司員工春季健行盛大登場 逾2000人熱情參與

春意盎然的4月，最適合走出戶外、擁抱陽光。2025年國泰總公司員工春季健行活動日前於4月19日在台北內湖基隆河右岸步道盛大登場，吸引超過2,000位國泰同仁與親友熱情參與。全場洋溢歡樂氛圍，無論是攜家帶眷的家庭組、結伴成群的好友組，或是獨自前來的健行愛好者，大家都以實際行動支持健康生活，注入滿滿健康活力。

本次員工健行活動以國泰健康主張「讓健康有力於你」為主軸，秉持「Better Together 共創更好」的信念，透過戶外健行讓健康成為生活的一部分。路線從南湖大橋至成功橋，全程平緩舒適，沿途風景宜人，不僅適合各年齡層參與，也讓大家在愉悅的氛圍中享受健走的樂趣。

為鼓勵同仁落實健康行動，只要完成健行全程，即可獲得國泰小樹點獎勵，激發員工健康生活的動力。此外，現場更限量贈送攜手國壽健康實驗室聯名打造的「讓健康有力於你」品牌時尚運動帽，融合健康概念與流行設計，成為全場亮點。許多同仁紛紛戴上帽子拍照打卡，留下專屬的健康記憶，也展現國泰人獨特的健康時尚風格。

這場員工健行活動不僅是一場健走，更是一場凝聚彼此、共創幸福的美好體驗。健行有你，國泰同行，許多同仁表示，能夠和家人、同事一同參與這樣充滿意義的活動，不僅走出了健康，更感受到公司滿滿的用心與關懷。從活動規劃、現場動線安排，到補給設計與醫護支援，處處展現出國泰細膩貼心的企業精神。