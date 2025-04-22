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2025國泰總公司員工春季健行盛大登場 逾2000人熱情參與

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰定期透過多元運動與健康促進任務，協助客戶與員工實踐健康生活。圖／國泰提供
國泰定期透過多元運動與健康促進任務，協助客戶與員工實踐健康生活。圖／國泰提供

春意盎然的4月，最適合走出戶外、擁抱陽光。2025年國泰總公司員工春季健行活動日前於4月19日在台北內湖基隆河右岸步道盛大登場，吸引超過2,000位國泰同仁與親友熱情參與。全場洋溢歡樂氛圍，無論是攜家帶眷的家庭組、結伴成群的好友組，或是獨自前來的健行愛好者，大家都以實際行動支持健康生活，注入滿滿健康活力。

本次員工健行活動以國泰健康主張「讓健康有力於你」為主軸，秉持「Better Together 共創更好」的信念，透過戶外健行讓健康成為生活的一部分。路線從南湖大橋至成功橋，全程平緩舒適，沿途風景宜人，不僅適合各年齡層參與，也讓大家在愉悅的氛圍中享受健走的樂趣。

為鼓勵同仁落實健康行動，只要完成健行全程，即可獲得國泰小樹點獎勵，激發員工健康生活的動力。此外，現場更限量贈送攜手國壽健康實驗室聯名打造的「讓健康有力於你」品牌時尚運動帽，融合健康概念與流行設計，成為全場亮點。許多同仁紛紛戴上帽子拍照打卡，留下專屬的健康記憶，也展現國泰人獨特的健康時尚風格。

這場員工健行活動不僅是一場健走，更是一場凝聚彼此、共創幸福的美好體驗。健行有你，國泰同行，許多同仁表示，能夠和家人、同事一同參與這樣充滿意義的活動，不僅走出了健康，更感受到公司滿滿的用心與關懷。從活動規劃、現場動線安排，到補給設計與醫護支援，處處展現出國泰細膩貼心的企業精神。

國泰金控攜手旗下子公司不僅關注國人身心、社會與財務健康，著重事前預防與保障理念，結合商品、平台、服務與真人關懷，打造有效、可持續發展的健康促進方案；同時定期透過多元運動與健康促進任務，協助客戶與員工實踐健康生活，邁向有品質的健康狀態，期盼透過集團力量，和與大眾、客戶、員工一起積極走出健康未來，共創更好。

健行活動適合各年齡層參與，讓大家在愉悅的氛圍中享受健走的樂趣。圖／國泰提供
健行活動適合各年齡層參與，讓大家在愉悅的氛圍中享受健走的樂趣。圖／國泰提供
2025年國泰總公司員工春季健行活動日前在台北內湖基隆河右岸步道盛大登場。圖／國泰提供
2025年國泰總公司員工春季健行活動日前在台北內湖基隆河右岸步道盛大登場。圖／國泰提供

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