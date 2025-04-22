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保誠人壽搶高資產客 分紅保單搭高端醫療險突圍

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
保誠人壽除分紅保單市場外，積極布局多元化商品，並推出高端醫療險等產品。記者林莉／攝影
保誠人壽除分紅保單市場外，積極布局多元化商品，並推出高端醫療險等產品。記者林莉／攝影

分紅保單市場近年競爭加劇，多家壽險業者加入競爭。保誠人壽總經理王慰慈表示，過去市場上主打分紅保單的業者相對有限，但近來業者逐漸增多，而保誠人壽除財務體質穩健外，未來將朝全方位發展，並加入遠距行銷模式，商品部分除分紅保單外，也將以高端醫療險，作為切入高資產客群的主力策略。

保誠人壽今日舉辦媒體餐敘，王慰慈指出，分紅保單持續有業者加入，代表是好商品，不過分紅保單畢竟是單一商品，站在客戶的角度，未來將透過VFA遠距行銷模式強化布局，結合分紅保單、高端醫療險等多元商品，利用不同銷售通路，滿足消費者需求。

王慰慈指出，未來將有「長紅計劃」，以客為本，設計多元化產品滿足不同客群。除了在通路與商品策略上尋求突破，保誠人壽財務結構是競爭利基，保誠在2024年獲中華信用評等授予「twAAA」最高等級信用評等，是台灣少數維持此評級的壽險公司之一，反映公司在風險管理與資本水準具備相對優勢，有利承作中長年期商品。

王慰慈表示，保誠人壽去年在外商壽險中AEP（年度等值保費）排名第一，也是壽險業前三大新契約保費來源公司。去年新客戶年增超過三成，醫療與保障型商品成長動能顯著。未來將持續以精準分眾行銷、強化資產負債管理，爭取高淨值市場份額。

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