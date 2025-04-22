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70多歲獨居老人獨中1億元大樂透 他每天這樣算牌

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
獨居老人為了預防失智每天算牌，算出1億元大獎。圖／聯合報系資料照片
獨居老人為了預防失智每天算牌，算出1億元大獎。圖／聯合報系資料照片

1月26日開獎頭獎保證1億元的大樂透，幸運中獎人是70多歲的獨居老人，自選號碼簽注2注，老人家發現自己中大獎後很淡定，反倒是女兒及女婿睡不著。

幸運中獎人是資深彩迷，為了預防失智症，每天都算牌，台彩總經理謝志宏表示，中獎人有自己的算牌邏輯，前兩期的中獎號碼是他算牌的邏輯關鍵，他每天上午算牌，下午去投注、買晚餐回家，晚上看電視開獎，生活很規律。

1月26日當天晚上發現自己中獎後，第一時間打電話給女兒，女兒第一時間問他是否被詐騙，年紀那麼大怎麼還會中獎？在確認真的是中了大樂透頭獎後，女兒女婿反而開心到睡不著覺。

老人家有一女兩男，他把扣稅後剩餘的8千萬元獎金分給孩子們，捐款300萬元給中信慈善基金會，再包6萬8888元的紅包給投注站。

他認為自己可以中大獎的原因是好心有好報，幾年前他車禍被撞，但肇事者是弱勢家庭，因此他讓肇事者賠一半還分期，現在中大獎可能是因為好心有好報。

大樂透 失智症 獨居老人

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