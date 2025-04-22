MSCI與穆迪推出 私募信貸投資獨立風險評估解決方案

MSCI（紐約證券交易所：MSCI）與穆迪公司（紐約證券交易所：MCO）將攜手推出首個針對私募信貸投資的獨立風險評估解決方案。

隨著私募信貸市場持續發展及擴張，投資者亟需統一的標準和更佳的工具以評估、比較及傳達相關投資風險。

MSCI提供一個獨特且全面的優質私募資本資料庫，其資料來自基金管理人提供的原始檔，涵蓋超過2,800檔私募信貸基金及14,000多家底層投資企業。作為本次合作的一環，穆迪將融合其旗艦模型EDF-X至MSCI的私募信貸解決方案中。EDF-X旨在通過一流的信貸模型及早期預警信號為投資者提供風險洞察，助力他們評估全球上市公司及民營企業的財務韌性。

穆迪的旗艦信貸風險模型解決方案EDF-X與MSCI的私募信貸投資資料庫相結合，為私募信貸投資提供專業的第三方風險評估，適用於底層標的公司和信貸層面的評估，並通過透明的指標進行呈現。

穆迪總裁兼首席執行長Rob Fauber表示：「隨著私募信貸市場的發展，投資者正在尋求可信的獨立評估以對標信貸風險、提供投資資訊及監測投資組合。此次與MSCI的合作將在提供相關洞察上發揮關鍵作用，助力市場參與者做出明智的決策。」

MSCI董事長兼首席執行長亨利·費南德斯（Henry Fernandez）表示：「私募信貸的快速發展正在持續重塑全球投資格局，同時突顯了市場對於提升透明度、構建統一標準以及引入獨立風險評估的需求。我們很榮幸能與穆迪攜手推出這一創新解決方案以提升清晰度和信心。」

該解決方案有別於信用評級機構穆迪評級（Moody's Ratings）目前為私募信貸市場發行人所提供的服務。