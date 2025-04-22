快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

深耕財管服務 凱基證券攜手政大打造理財顧問新世代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手政大開設「全方位理財與規劃」課程，由財富管理處主管阮建銘(中左)、政大財管系名譽教授周行一(中右)共同授課。(凱基證券/提供)
凱基證券攜手政大開設「全方位理財與規劃」課程，由財富管理處主管阮建銘(中左)、政大財管系名譽教授周行一(中右)共同授課。(凱基證券/提供)

近期全球市場劇烈波動，顯示理財規劃與資產配置的重要性，也彰顯未來金融從業人員需具備更專業的理財規劃能力，方能為客戶創造專屬價值。凱基證券為積極培育新世代財富管理人才，與政治大學財務管理學系首度合作開設「全方位理財與規劃」課程，融合實務經驗與專業知識，協助有志投入理財顧問職涯的學生，紮實養成金融專業能力。

凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的理念，翻轉傳統「產品銷售」思維，打造國際私人銀行級的財富管理服務架構，並以客戶需求為導向的顧問型服務模式，持續強化銷售團隊的專業訓練，財富管理處主管阮建銘表示，透過本次與政大財管系的產學合作，引入實務資源與業界know-how，協助學生深入了解理財顧問的專業角色與產業全貌，明確掌握未來職涯方向與專業定位，同時傳遞公平待客的理念並積極宣導防詐意識。

隨著人們對投資理財的認識逐漸普及，需求也變得更加多元化，政大財管系名譽教授周行一指出，未來無論投身銀行、證券、保險或資產管理等領域，只要是需要與客戶直接互動的金融人員，皆應具備專業的理財規劃能力，以提升自身對客戶的價值。此次合作課程融合理論與實務，涵蓋投資策略擬定、資產配置調整、客戶類型分析、理財規劃報告書撰寫等，並透過講座、課堂討論與個案實作，全面培養學生在理財顧問職能上所需的軟實力與硬實力。

此外，凱基證券持續打造專業的理財顧問團隊，領先同業成立首家全財管服務的理財分公司—天母貴賓理財中心，為投資人提供媲美私人銀行等級的財富管理服務，重新定義國內證券業的服務格局，更陸續榮獲財訊雜誌「財富管理大調查」最佳財富管理、最佳私人銀行獎等5項殊榮、今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」最佳財管券商特優等8項大獎、「Trust Award多元信託創新獎」最佳財富管理信託創新獎等2獎項肯定，秉持「以未來助未來」的券商領先地位，幫助客戶迎向富足未來。

凱基證 財富管理

延伸閱讀

銀行公會喊開放比特幣 ETF 金融白皮書提四建言 聚焦高資產戶財管鬆綁

財管廝殺！第一銀逆襲富豪戶雙冠 中信改打資產質戰

一銀第e理財網 五特色搶鏡

學生校內設罷免連署攤惹議 政大：不能為單一政黨宣傳

相關新聞

美債、美元崩跌早有預謀？ 專家掀川普底牌：打一場貨幣大戰

美國關稅戰持續延燒，全球市場陷入動盪，美股、美元與美債同步承壓，反觀長期被視為避險資產的黃金則水漲船高。對此，《商業周刊》總主筆呂國禎直言，川普真正目的是「打一場貨幣大戰」，藉由打壓美元與美債價值，進一步重塑美國在全球金融體系中的霸權地位。

美元遭拋售 金價再創歷史天價

貿易戰的陰影揮之不去，美元遭到拋售因此持續走弱，帶動國際金價昨天盤中再創歷史天價，現貨金價一度突破每盎司三四○○美元大關...

70多歲獨居老人獨中1億元大樂透 他每天這樣算牌

1月26日開獎頭獎保證1億元的大樂透，幸運中獎人是70多歲的獨居老人，自選號碼簽注2注，老人家發現自己中大獎後很淡定，反...

期貨公會成立三十周年 各界齊聚見證期貨產業榮耀時刻

中華民國期貨業商業同業公會（簡稱期貨公會）舉辦成立三十周年活動，邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界先進...

安泰銀、凱基金控合併傳破局

安泰銀行嫁入金控豪門命運多舛，據透露，安泰銀行與凱基金控雙方洽談合併，在安泰銀土、洋大股東對併購條件看法各異下，私募基金...

股匯走勢背道而馳…台幣強漲 升破32.5元

美國總統川普關稅政策變數衝擊金融市場，美元走勢疲弱，國內股匯走勢背道而馳，台股昨（21）日下跌，新台幣匯率卻強升1.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。