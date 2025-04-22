保險具四大優勢 穩健規劃助攻財富傳承

資產轉移的過程中，常會發生各種形式的問題，尤其高資產族要擔心稅務問題、公平問題，更甚者還要避免家庭紛爭的發生。保險在傳承中扮演關鍵角色，不僅可達到預留稅源、降低爭端的目的，透過適當的規劃，甚至有機會達到富傳三代。永達保經指出，保險在財富傳承上具備四大規劃優勢，包含要保人享有主控權、各種功能機制迎合不同需求、保險法112條的保障以及時間複利的效應等，助攻財富傳承。

永達保經指出，「談錢傷感情」是人性常態，常看到許多家庭因為財產分配而分崩離析，又或者因為沒有提前做傳承規劃，而導致無法完稅順利繼承，又或者無法依據自己的意志進行分配，這些都是財富傳承過程中常見的樣態，尤其企業主及高資產家庭更容易面臨資產傳承的問題。

常見的傳承風險包含一、不動產傳承的風險：價值難以均分，易引發紛爭，且繼承人可能無力完稅。

二、遺產總額高的風險：總資產金額過高時，繼承人必須準備足夠現金繳稅。

三、意外突然來臨的風險：國人普遍忌諱談遺產分配，然疾病、意外無法預測，若未能及早規劃，恐導致爭產或財富凍結。

四、太晚啟動規劃的風險：年齡增加可能讓規劃受限，例如影響保單選擇與保障效益，甚至因健康情況改變，錯失規劃機會。

永達保經表示，台灣社會有許多家庭企業的樣態，股權大多由家族人員交叉持有，這類傳承通常會有股權移轉的問題，為了順遂傳承的意願或者是避免股權外移，通常必須為小孩預備買股票及完稅的現金。

面對上述傳承擔憂，保險商品的契約強制性與功能機制，讓其在傳承上具備四大規劃優勢：一、要保人享有主控權：在關係、想法、境況等改變的時候，可以隨時因應人、時、境變更保險契約的受益人，或調整保險金的比例分配。

二、各種功能機制迎合不同需求：可以選擇給付的方式、時間、金額等，身故後仍可繼續發揮影響力，依據保單約定執行，避免財務管理能力不足的子女揮霍或錯誤運用。

三、保險法112條的保障：若身故給付有指定受益人，除受實質課稅原則認定之情形外，保險金額不計入遺產總額，可降低遺產稅負擔，實現財富傳承。

四、時間複利效應：部分長年期保險商品，保單價值隨時間複利穩定成長，使財富傳承更具成長性與延續性。

透過長年期保險規劃傳承，能夠拉長時間、降低準備壓力，過程中還能因應關係或狀態的改變，隨時因應調整，保留進可攻、退可守的空間。

永達保經建議，傳承規劃應回歸以人為本的保險精神，以量身訂作為訴求，依循三大原則進行規劃：壽險了解客戶的雛型樣態、預算能力；再來是想留給誰、不想給誰，原因是什麼；最後尋找適合的商品、規劃年期。

永達提醒，每一個人都有自己人生需要面臨的問題，只有將問題放到檯面上妥善溝通，才能提出最適合每個人的解決方案。