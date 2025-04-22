元大銀數位帳戶新戶享專屬 每月99次跨提、跨轉免手續費再享回饋金

依據金管會公布數據顯示，2024年底全台數位帳戶已突破2,446萬戶，幾乎是人手一戶的普及程度，其優點在於輕鬆使用手機或電腦就能線上辦理開戶，因此廣受年輕、小資族群喜愛。元大銀行為了服務此類客群，祭出數位帳戶臺幣高利優惠，新戶享最高年利率3.675%優惠利率，並提供每月99次免跨提/跨轉手續費優惠，使用上更為便捷彈性。此外，客戶完成「追夢行動」活動的線上開戶任務及行動支付任務最高還能拿600元回饋金。

即日起至2025年9月30日止，元大銀行推出新臺幣高利活存「青春給利」活動，針對數位帳戶新客戶祭出「臺幣活存3%」優惠與每月99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，自帳戶審核成功後六個月內均可享有，讓客戶對此次的優惠升級更有感。此外，還能享有臺外幣活存利率再加碼，透過數位通路輕鬆設定「活利躍升」新臺幣/外幣活期性存款專案，臺幣最高享0.675%利率加碼、美元最高享2.2%利率加碼，等於最多可享有高達3.675%的新臺幣高利活存優惠，讓閒置資金不再睡著，輕鬆穩健賺利息。

元大銀行表示，現在申請元大銀行數位帳戶並綁定行動支付消費或儲值，就能享有新戶最高享600元回饋金專屬好禮，即日起至2025年6月30日止，凡新戶於活動期間線上開戶且使用行動支付直扣消費筆筆享10%回饋（每人上限300元）、綁定元大銀行LINE個人化服務享200元回饋。除此之外，凡於活動期間新綁定任一行動支付且首筆消費或儲值滿百即可享50%回饋（每人上限100元），重磅好禮千萬別錯過。而已經有元大銀行帳戶的客戶們，一樣也能享有新綁定任一支付消費或儲值的首筆50%回饋（每人上限100元），元大銀行讓數位帳戶不僅存款有高利，日常消費也能享回饋。

元大銀行表示，將會持續深化數位金融布局，打造「高利率存款＋低成本轉帳＋高彈性支付」的一站式服務，提供客戶便捷的數位金融體驗。