柬埔寨旅遊正夯 國泰世華銀行在柬推線上收款系統 助攻旅宿業者抓商機

國泰世華柬埔寨子行近年積極投入數位轉型，盼能提供客戶更精緻的金融服務。繼2023年推出可提供轉帳與KHQR 支付服務的CUBC mBANKING App後，看準近年柬埔寨國際旅遊市場升溫， 旅客客製化行程需求增加，國泰世華柬埔寨子行攜手萬事達卡國際組織（Mastercard）推出「CUBC線上刷卡收款服務（CUBC PAYMENT LINK PORTAL, CPL）」，為旅宿業者自動生成客製化收款連結，讓訂付雙向服務更加便利。

「CUBC線上刷卡收款服務」讓商家不需自行架設網站及結帳頁面，只要登入該服務的入口網站即可快速生成付款連結。隨後商家只須將此連結透過即時通訊軟體、Email或SMS簡訊系統傳送給國際或本地客戶，旅客便能以Mastercard卡及Visa卡線上刷卡支付費用，且一切過程皆符合EMV 3DS 2.0安全認證機制 ，不用擔心偽冒交易風險。同時，為讓旅宿業者更有效率處理或追蹤訂單，「CUBC線上刷卡收款服務」亦能讓商家自行建立商品清單，並可隨時透過桌機、平板或手機登入後台，查看單筆或自訂區間內的所有訂單內容與付款狀態。

國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示：「疫情過後，全球深度旅遊的風氣逐漸興盛，越來越多旅客提出如當地市集一日遊、廚藝學校或自行車之旅等客製化行程的需求。旅宿業者則會希望在旅客到達前收到款項，以完成訂單確認。但若透過大型訂房平台，不僅旅客無法制定客製化行程，業者也無法提前收到完整款項。」為了協助旅宿業者迎上這波旅客行為的改變，「CUBC線上刷卡收款服務」便以快速、簡易及數位化的操作模式，使旅宿業者可直接提供客製化行程報價，讓國際旅客進行線上付款。旅宿業者還能省去付給訂房平台的費用，並將其轉為房型升等或加贈SPA等直接預訂優惠。

國泰世華希望藉由數位金融創新，提升東協市場的服務深度，為當地企業與消費者提供更便利、安全的交易體驗。未來國泰世華柬埔寨子行將持續深化區域發展，並強化符合當地市場需求的產品與服務，為在柬埔寨的台灣企業提供強力支持外，也為柬埔寨客戶提供更多元的金融服務。