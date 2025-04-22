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富邦 Run For Green™ 全民線上跑 食、衣、動、行品牌好禮回饋跑者

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

響應世界地球日，富邦金控全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」盛大回歸！富邦金控（2881）2024年首推出「富邦Run For Green™全民線上跑」深獲廣大跑友好評。今年更攜手永續夥伴GARMIN合作舉辦「富邦Run For Green™ x GARMIN象山輕越野跑」，並跨界與食、衣、動、行領域知名品牌夥伴合作，擴大力挺跑者與地球永續。

此外，富邦金控也在22日首波公開「臺灣山林復育協會執行長蔡智豪-種樹的人」品牌故事影片，呈現Run For Green™計畫對於生態復育的正向影響力。

響應世界地球日，富邦金控宣布全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」全新開跑，民眾同樣透過GARMIN等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄APP綁定上傳資料，累計跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。「富邦Run For Green™全民線上跑」去年首推參與人數近2.9萬人，領樹量超過6.6萬棵，相較2023年領樹量成長四倍。今年度活動更擴大與跨界永續夥伴合作，包含：Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro等知名品牌，完成里程目標加碼贈送食、衣、動、行領域好禮回饋跑者。

民眾參與「富邦Run For Green™全民線上跑」活動，達成指定目標即有機會獲得Gogoro VIVA ME(GF2XT)、GARMIN Forerunner最新上市新款心率錶、adidas專業運動跑鞋。另外，「富邦Run For Green™全民線上跑」開放組團報名，合作夥伴Uber Eats也提供10組優惠序號（2次美食外送/外帶單筆訂單滿$699享$600優惠折抵）的抽獎贈品給排名入榜團隊（詳參閱活動官網）。「富邦Run For Green™全民線上跑」第一階段將自即日起至6月30日止，歡迎揪團踴躍報名，用運動與力挺環境永續！

此外，地球日前夕(4/20)，富邦金控也攜手永續夥伴GARMIN合作舉辦「富邦Run For Green™ x GARMIN象山輕越野跑」，帶參與的民眾跑進山林，當日除邀請GARMIN Run Club (GRC)專業教練分組配速帶跑，亦透過趣味活動帶領現場300名跑者認識垃圾減量6R理念，別具意義。

富邦金控自2021年起率台灣企業之先結合運動與永續，推動Run For Green™倡議計畫，結合四大馬拉松及指定賽事，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹。去年富邦金控推出「富邦Run For Green™全民線上跑」，邀請民眾累積日常跑步公里數也可以領樹，截至去年底，參與跑者累積超過30萬人次，總計領樹已經超過10萬棵樹，提早達成富邦承諾在五年內為台灣種植10萬棵樹的目標。

在世界地球日當天，富邦金控也首度公開「臺灣山林復育協會執行長蔡智豪-種樹的人」品牌故事影片，蔡智豪執行長根據環境與樹種特性，嚴謹規劃植樹地點與品種，落實富邦Run For Green™倡議計畫，以復育台灣原生種為核心理念，推動台灣海岸造林，守護綠色邊防與海岸生物多樣性。這是富邦金控推出的「品牌故事系列」開場之作，透過六位來自不同領域的真實人物故事，展現富邦對社會正向影響力的深耕與承諾，持續帶動善的正向循環。

展望未來，富邦金控也將持續發揮企業影響力，秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，結合金融及非金融的力量，攜手各領域夥伴打造更美好的永續未來！

富邦金控 馬拉松

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