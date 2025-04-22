美債、美元崩跌早有預謀？ 專家掀川普底牌：打一場貨幣大戰

美國關稅戰持續延燒，全球市場陷入動盪，美股、美元與美債同步承壓，反觀長期被視為避險資產的黃金則水漲船高。對此，《商業周刊》總主筆呂國禎直言，川普真正目的是「打一場貨幣大戰」，藉由打壓美元與美債價值，進一步重塑美國在全球金融體系中的霸權地位。

川普日前在社群平台X發文指出：「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則，即誰有黃金誰占主導」，此話一出，立即激勵金價飆漲，美元指數則跌破99關卡，為2022年以來首見。

呂國禎21日於政論節目《關鍵時刻》中分析，川普的話其實早已點破戰略本質：「川普的真正目標，是要讓美元先崩，再漲回來，重新建立美元霸權。」他強調，川普透過示意「黃金要漲，美元、美債要跌」，其實是在發動一場貨幣戰爭。

呂國禎指出，這番言論等同於川普亮出底牌：「誰擁有黃金，誰就有話語權」。當美元、美債貶值時，全球各國手中的美元資產縮水，美國債務實質減輕；而川普則聲稱美國擁有最多黃金，未來可以再次拉抬美元價值，維繫全球金融主導權。