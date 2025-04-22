期貨公會成立三十周年 各界齊聚見證期貨產業榮耀時刻

中華民國期貨業商業同業公會（簡稱期貨公會）舉辦成立三十周年活動，邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界先進等貴賓共襄盛舉，場面溫馨而隆重，並設置「三十周年大事紀展覽區」，呈現期貨產業三十年來的成長軌跡與重要里程。

期貨公會理事長陳佩君致詞揭開序幕，她提到，我國期貨交易從一開始的外期，直至民國86年期交所成立，87年推出第一項本土期貨商品-台指期，由單純的指數期貨發展至今多元化商品，30年來，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高。期貨市場發展過程經歷了許多衝擊，但也因為有這些難關與挑戰，讓我們醒思精進，進而讓期貨市場更健全，更具韌性。

陳佩君也特別感謝歷屆理事長、理監事及委員會委員對期貨公會三十年來發展的貢獻，包括推動公會由區域性轉型為全國性公會及購置公會會所，為公會永續經營建立良好的根基。近年來公會廣納同業意見，針對法規鬆綁及業務開放提出建議，例如期交所採納公會建議推出微型小型商品、將個股期納入夜盤等等。

另外，也在主管機關、期交所的指導下，持續優化ANC計算的合理性，兼顧風控及業務發展彈性。此外，亦積極向資訊廠商爭取提升交易系統穩定，保障會員權益。

期貨公會慶祝成立三十周年，以「感恩有您期創新局」為主題，感謝各界一路以來的信任與支持。展望未來，期貨公會將持續凝聚力量，開創穩健發展新局，本次三十周年Log設計以金色象徵三十年的傳承與光輝未來，湖水綠則代表對ESG理念的重視，寓意市場的永續與活力。

另外，CME Group、CBOE、Eurex、ICE SG、SGX、OSE等國外交易所及新加坡Philip Nova高層主管也錄製影片，香港交易所及倫敦金屬交易所（LME）則是來函為期貨公會成立三十周年帶來祝福。期貨公會亦特別製作30周年紀念網頁，珍藏公會發展歷程與精彩時刻，供各界點閱回顧。