地球日減碳行動夯 永豐銀搶占綠電信託龍頭

每年4月22日為「世界地球日」，在極端氣候衝擊與永續意識升溫下，企業減碳行動不再只是響應，更是轉型契機。在政府政策推動下，台灣綠電市場近年快速發展，帶動企業對再生能源需求，也使得綠電交易市場日益活絡。為協助企業穩健參與綠電採購、確保資金流動安全，國內銀行紛紛搶進「綠電信託」業務，扮演金流安全的關鍵角色。

目前包括永豐銀行、玉山銀行、富邦銀行、土地銀行、合作金庫及高雄銀行等多家金融機構，皆已布局綠電信託服務，其中又以永豐銀行最早投入、滲透率最高，在市場上佔據領先地位。根據經濟部統計資料，截至目前全台共有102家再生能源售電業者，而永豐銀行已與其中約25至30家業者完成綠電信託簽約，穩居綠電信託市場的領頭羊。

永豐銀行自2022年起便率先推出綠電信託業務，其核心目的在於提供第三方金融支持，透過專戶機制保障資金流向。具體而言，「綠電交易信託」涵蓋轉供電費、押標金、保證金與儲能輔助服務價金等項目，藉由信託專戶的獨立管理與專款專用設計，有效協助售電業者管理金流，也讓企業購電時得以降低交易風險。

綠電交易的特性涉及跨產業合作與高額交易金額，若缺乏透明且穩定的金流機制，恐成為企業綠能轉型的阻力。信託制度則在其中扮演「中立第三方」角色，不僅提升企業信賴感，也強化整體綠電市場的運作效率。當企業向售電業者採購綠電時，購電資金將首先匯入信託專戶，銀行再依據雙方簽訂的合約內容，按期撥付款項給發電業者，確保電費金流不致中斷，進一步穩定再生能源市場的供需關係。

隨著碳費開徵、碳盤查制度逐步上路，企業尋求再生能源購電（如購買綠電憑證）作為碳排抵換工具已成為趨勢。綠電信託的推出，不僅補足交易過程中的資金控管需求，也有助於提升民間參與綠能發展的信心，形成從金融、企業到能源產業的正向循環。

展望未來，金融機構在推動淨零轉型中將扮演更積極角色。專家指出，除了綠電信託外，未來若能進一步結合碳權交易、能源儲存金融商品，將有望打造更完整的綠色金融生態系，助力台灣邁向2050淨零碳排目標。