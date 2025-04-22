安泰銀、凱基金控合併傳破局

安泰銀行嫁入金控豪門命運多舛，據透露，安泰銀行與凱基金控雙方洽談合併，在安泰銀土、洋大股東對併購條件看法各異下，私募基金隆力集團之後向凱基金控再提出新替代方案，希望可以分階段合併，已為凱基金控婉拒，使得這宗併購案最終買賣雙方無法達成共識，難以為繼。

這也是安泰銀行繼二○二二年擬併入國票金功虧一簣後，再次與金控談合併受挫。針對併購談判破局，凱基金控與安泰銀行均表示，對有關併購傳聞或個案，均不予評論。