快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

美元遭拋售 金價再創新高

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者賴昭穎／綜合報導
美元遭拋售導致持續走弱，具避險功能的黃金昨續創新高，盤中突破每盎司三四○○美元。（路透）
美元遭拋售導致持續走弱，具避險功能的黃金昨續創新高，盤中突破每盎司三四○○美元。（路透）

貿易戰的陰影揮之不去，美元遭到拋售因此持續走弱，帶動國際金價昨天盤中再創歷史天價，現貨金價一度突破每盎司三四○○美元大關。分析師指出，投資人對美國與日本、歐盟的貿易談判仍感不安，加上美國總統川普再度公開抨擊聯準會（Fed），不僅加劇市場緊張氣氛，更削弱市場對美國資產的信心。

黃金現貨昨最高上漲百分之二點九至每盎司三四二四點四八美元，再創歷史新高。美元兌主要貨幣則走低，ＤＸＹ美元指數一度跌破九十八，來到三年低點；日圓兌美元一度升值百分之○點七至一四一點二三，歐元和瑞士法郎表現也相對強勢。

美元走弱時，黃金等避險商品通常會反向走高，因為金價是以美元計價，因此對海外投資人來說，美元下跌會讓黃金較便宜，因而提高黃金的吸引力。國際金價今年來已大漲約百分之卅，反觀美股標普五百指數已下跌百分之十。

針對近來金價頻創新高，台灣銀行貴金屬部發布最新金市周報指出，金價創新高的同時，短線技術性修正的風險也在增加，加上美國與各國陸續啟動關稅談判，若談判取得良好進展，避險情緒緩和，金價仍不排除有可能回測三三○○美元下方。台銀表示，黃金為平衡資產配置的工具之一，投資人可依個人投資屬性，利用國際黃金市場震盪整理時，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，但也提醒投資人須審慎操作。

根據美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）彙整的數據，避險基金現在對美元的看空程度達去年十月來之最。關於鮑爾的消息勢必無助於氛圍，但也有人認為，全球貿易戰惡化，將持續是主導美元交易的因素。

華僑銀行外匯策略師黃經隆說，「坦白說，開除聯準會主席鮑爾的說法令人難以置信。如果聯準會的信譽遭到質疑，將會嚴重侵蝕市場對美元的信心」。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則說，聯準會的獨立性不該被削弱。他廿日在ＣＢＳ的節目說，「幾乎所有經濟學家都同意，貨幣政策必須排除政治干預，讓聯準會或任何央行能專注做該做的事，這一點非常關鍵」。

川普上周不滿聯準會遲遲不降息，在社群平台發文表示巴不得鮑爾提早被開除。分析師指出，如果鮑爾被解職，可能削弱投資人信心，因為央行的獨立性一直被視為吸引投資美國資產的關鍵因素。然而，川普可能願意讓美元弱一些，因為他先前曾說過，他樂見美元走弱，這能讓美國產品更具競爭力。

美國 金價

延伸閱讀

日本真的有對美國車搞保齡球測試？不管怎樣川普是信了

川普再度砲轟鮑爾！大家都在喊預防性降息 只有他這位大魯蛇不肯

川普貿易談判沒進展！轟鮑爾下台沒停 美股道瓊早盤再崩600點

川普眼裡容不下鮑爾？看他旗下「這資產」顯示低估了通膨

相關新聞

美元遭拋售 金價再創新高

貿易戰的陰影揮之不去，美元遭到拋售因此持續走弱，帶動國際金價昨天盤中再創歷史天價，現貨金價一度突破每盎司三四○○美元大關...

安泰銀、凱基金控合併傳破局

安泰銀行嫁入金控豪門命運多舛，據透露，安泰銀行與凱基金控雙方洽談合併，在安泰銀土、洋大股東對併購條件看法各異下，私募基金...

銀行公會宣布四大紓困 金融圈解讀有二大效益

為因應美國宣布對全球多國實施「對等關稅」政策造成台灣進出口企業短期內面臨資金週轉困境，銀行公會在金管會指示下，今日宣布四...

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

安泰銀行（2849）嫁入金控豪門命運多舛，據透露，安泰銀行與凱基金控（2883）雙方洽談合併，在安泰銀土、洋大股東對併購...

排隊潮漸緩解 3月新青安受理數超過核貸數近七月首見

財政部21日公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年3月統計資料，3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長，更值得注意...

房市回溫？ 3月新青安受理戶數金額創半年高點

財政部今天公布新青安3月統計數，受理戶數5448戶、金額新台幣417.49億元，雙雙創下6個月來最高。公股銀主管指出，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。