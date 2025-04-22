美元遭拋售 金價再創新高

貿易戰的陰影揮之不去，美元遭到拋售因此持續走弱，帶動國際金價昨天盤中再創歷史天價，現貨金價一度突破每盎司三四○○美元大關。分析師指出，投資人對美國與日本、歐盟的貿易談判仍感不安，加上美國總統川普再度公開抨擊聯準會（Fed），不僅加劇市場緊張氣氛，更削弱市場對美國資產的信心。

黃金現貨昨最高上漲百分之二點九至每盎司三四二四點四八美元，再創歷史新高。美元兌主要貨幣則走低，ＤＸＹ美元指數一度跌破九十八，來到三年低點；日圓兌美元一度升值百分之○點七至一四一點二三，歐元和瑞士法郎表現也相對強勢。

美元走弱時，黃金等避險商品通常會反向走高，因為金價是以美元計價，因此對海外投資人來說，美元下跌會讓黃金較便宜，因而提高黃金的吸引力。國際金價今年來已大漲約百分之卅，反觀美股標普五百指數已下跌百分之十。

針對近來金價頻創新高，台灣銀行貴金屬部發布最新金市周報指出，金價創新高的同時，短線技術性修正的風險也在增加，加上美國與各國陸續啟動關稅談判，若談判取得良好進展，避險情緒緩和，金價仍不排除有可能回測三三○○美元下方。台銀表示，黃金為平衡資產配置的工具之一，投資人可依個人投資屬性，利用國際黃金市場震盪整理時，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，但也提醒投資人須審慎操作。

根據美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）彙整的數據，避險基金現在對美元的看空程度達去年十月來之最。關於鮑爾的消息勢必無助於氛圍，但也有人認為，全球貿易戰惡化，將持續是主導美元交易的因素。

華僑銀行外匯策略師黃經隆說，「坦白說，開除聯準會主席鮑爾的說法令人難以置信。如果聯準會的信譽遭到質疑，將會嚴重侵蝕市場對美元的信心」。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則說，聯準會的獨立性不該被削弱。他廿日在ＣＢＳ的節目說，「幾乎所有經濟學家都同意，貨幣政策必須排除政治干預，讓聯準會或任何央行能專注做該做的事，這一點非常關鍵」。

川普上周不滿聯準會遲遲不降息，在社群平台發文表示巴不得鮑爾提早被開除。分析師指出，如果鮑爾被解職，可能削弱投資人信心，因為央行的獨立性一直被視為吸引投資美國資產的關鍵因素。然而，川普可能願意讓美元弱一些，因為他先前曾說過，他樂見美元走弱，這能讓美國產品更具競爭力。