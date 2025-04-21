銀行公會宣布四大紓困 金融圈解讀有二大效益

為因應美國宣布對全球多國實施「對等關稅」政策造成台灣進出口企業短期內面臨資金週轉困境，銀行公會在金管會指示下，今日宣布四大相關金融協助措施，並發函通知各銀行辦理。金融圈解讀此舉有兩大效應，其中最大的象徵意義是銀行「雨天不收傘」，另一個則是因應「搶單」效應，透過簡化徵審程序，趕快讓企業可取得新資金來生產接急單。

據了解，金管會先前已找銀行公會開會，即特別指示「雨天不收傘」，同時要因應豁免90天內的「搶單」效應，讓廠商更快速取得資金來因應「急單」的處理，是銀行公會今天宣布四大措施的原因。

對於銀行公會提出的中小企業四大救急措施，金融圈人士指出，最主要的幫助在於到期本金展延半年，以及簡化授信擔保流程等兩項，由於授信擔保流程簡化，有助於讓中小企廠商更快速取得資金，同時貸款的展延，也能為廠商紓壓。銀行主管指出，最快在4月的金管會中小企業授信統計，就能看得出這些措施的發酵結果。

這四大措施，包括一、企業有繼續經營意願且繳息及債、票信正常者，在114年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月。

二、辦理受美國對等關稅影響的各項政府專案貸款的新貸案件，如信保基金已提供最低8成保證者，建請銀行不徵提「負責人及實際業務經營者」以外保證人及客戶存單為擔保，並請銀行加速辦理審核流程，以協助企業爭取貸款時效及減輕負擔。

銀行主管說明，原本銀行都會視情況徵提保證人或客戶存單為擔保，現在則是信保基金若願提供8成以上的保證，就可豁免。

三、有關辦理上述政府所訂相關貸款案件的簡化徵信範圍及免予徵提相關財務資料，將依新貸案件和舊貸案件不同，採取兩種作法。

(一)新貸案件：信保基金提供十成信用保證者，酌情免予索取財簽，並得適用簡化徵信範圍；如辦理信保基金非十成信用保證，增貸後達3000萬元以上，應於規定期限內徵提財簽者，得放寬延長3個月提供，另貸款金額在1500萬元案件得適用簡化徵信範圍。

銀行主管指出，由於財簽可延後再補，因此可以加快銀行撥款的速度。

(二)舊貸展延案件：總授信金額達2億元者，得免徵提預估財務報表等資料，但僅限上述受美國對等關稅影響的114年12月31日前到期貸款本金展延的案件適用。

銀行主管表示，相關的企業授信案件徵信範圍，是規定在銀行公會的會員徵信準則，原本授信金額在600萬元以下，或1500萬元以上但有十足擔保的，包括企業負責人信用、業務概況、存款及授信往來等八項徵信項目可拿掉三項，包括了企業的設備規模概況、財務狀況，和產業概況三項可免，現在則把條件放寬到1500萬元不論是否有十足擔保都可採取該簡化範圍；此外，原本授信2億元以上者都要提預估財務報表，如今則可對今年底到期展延本金案件豁免預估財務報表的提出。