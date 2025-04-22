股匯走勢背道而馳…台幣強漲 升破32.5元

美國總統川普關稅政策變數衝擊金融市場，美元走勢疲弱，國內股匯走勢背道而馳，台股昨（21）日下跌，新台幣匯率卻強升1.48角，收在32.46元，升破32.5元關卡，為逾四個月新高，總成交量為14.875億美元。

熱錢自上周一起大舉匯入台灣，推升新台幣匯率走強，在股市卻持續賣超，中央銀行昨日終於出招。匯銀主管透露，央行近日透過電話聯繫外資保管行，要求外資匯入後應儘速投入股市，一旦拋售股票，就得儘速匯出，不得炒匯。

按過往經驗，外資匯入後，最遲一周內就得進場買股票，不能在長期在帳上滯留、坐等新台幣匯率升值，否則就會被央行視為具有炒匯嫌疑。

匯銀主管透露，外資上周一大舉匯入逾10億美元，使匯市爆量升值，接著幾天都呈淨匯入，但在股市持續賣超，股匯操作不同步，引起央行關切眼光。展望後市，匯價波動區間將上移至32.3元至32.6元。

央行統計顯示，美元指數昨天大跌1.37%，非美貨幣全數強彈，主要亞幣中，日圓匯率漲勢最猛、勁揚1.31%，星元升值0.82%，韓元升值0.59%，新台幣升值0.46%，人民幣升幅0.24%。