金價屢創新高 黃金存摺也漲翻天 專家：當心超買風險

國際金價近期屢創新高，推升黃金存摺價格持續上揚。臺銀最新黃金周報指出，昨（21）日黃金存摺每公克最高來到3,564元，刷新歷史紀錄。儘管市場看好金價持續走揚，但專家提醒金價已嚴重超買，恐面臨技術性修正壓力。

臺銀指出，上周五因耶穌受難日假期，澳洲、香港、新加坡、蘇黎世、倫敦與紐約等主要黃金市場皆休市，市場無交易與報價，金價維持在4月17日報價的每英兩3,327.54美元。受到美元走弱、通膨預期與避險需求推動，金價持續攀升，累計本波漲幅達13%。

臺銀引述美國銀行對基金經理人調查結果指出，49%的經理人看多黃金或認為「做多黃金」是市場上最擁擠的交易，遠高於看好美股七巨頭的24%。

Sprott資深合夥人Ryan McIntyre認為，這反映市場對美國資產信心正在動搖，投資人轉向黃金作為多元配置的工具。另有42%經理人預期，黃金將成為2025年表現最佳資產，高於3月的23%。