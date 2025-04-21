磊山保經2025群英會登場 逾450位菁英夥伴站上榮耀殿堂

磊山保險經紀人公司於4月19日假台北文創會所舉辦2025年度「磊山群英會」，表彰來自全台超過450位業務菁英在行銷推廣、組織經營、國際獎項與社會參與等領域的卓越表現。活動現場邀集超過十家保險公司主管與磊山高階經營團隊出席，見證人才成果與企業發展動能。

2024年，磊山實收保費突破83.8億元，單年度壽險新增保額達1,900億元，培育出超過450位的群英會優秀得獎人，也有逾200位國際龍獎（IDA）得獎者與70位晉升人員在榮耀舞台上接受喝采，這些數字不僅代表公司績效表現卓越，更是磊山長期投入人才制度建構與資源平台發展的具體成果。

磊山保經董事長李佳蓉表示，人才是磊山最重視的項目，自創立以來便以制度化方式建構培育體系，磊山七大學院及七大學程不僅擁有專業保險從業人員必須擁有的專業及管理經營等硬實力課程，更擁有業界首創的人文傳承學院，以豐富的軟性課程，帶動人文軟實力提升。而磊山獨有的五大賦能平台，銜接「專業」、「服務」、「科技」、「產品」、「品牌」各領域，打造廣度與深度兼具的全方位保險專業人才發展平台，協助夥伴快速建構橫向能力與縱深專業，提升實戰競爭力。

磊山保經業務總經理林世德表示，「透過保險，提供客戶身心安頓的力量」、「與時俱進，提供夥伴多元創業的平台」、「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」這三大企業使命，一直是磊山在做任何發展的中軸理念，磊山能夠在成立短短時間內，站上業界前五的地位，仰賴公司培訓及業務管理系統具備分階段模組化、與實務接軌之特性。從新進人員培訓、進階業務強化，到主管領導養成，搭配內部講師團隊、數據輔導工具與實戰模擬機制，使人才發展形成可被複製的成功軌跡，而這些正是公司能穩定拓展組織規模、加速晉升動能與引導績效提升的關鍵支柱，並獲得台灣保險卓越獎－人才培育卓越獎、公益關懷卓越獎及各大獎項的肯定，代表磊山一直在做對的事、行對的路。

本屆「磊山群英會」由來自御謙特許分行吳柏增業務副總四度蟬聯會長，副會長是捷躍特許分行侯士睿業務總監及桃園營運處張志強資深副總，他們三位分屬八年級及七年級世代，分別是銀行轉業、新鮮人、同業加入三種不同身份，這也證明了不管背景是什麼，都能透過磊山五大賦能平台支持及雙軌業務制度複製出成功的道路，也是磊山培育系統能夠幫助年輕世代成功的最好見證。吳柏增在致詞中提到：「感謝磊山讓我站上這個舞台，磊山是夢，可以實現的地方，從獨自打拚，到擁有如家人般的團隊，是陪伴與凝聚，從我開始，成就了今日的我們，盼以這份信念與能量，獻給磊山，也讓世界看見台灣。選擇磊山，你將不只是你！」。

為進一步肯定並激勵新進人才的加入與榮耀夥伴的努力，本屆群英會特別新增「晉升典禮與任聘儀式」，表彰2024年晉升的夥伴與歡迎新進夥伴加入，打造榮譽感與歸屬感並重的文化氛圍。磊山相信，無論是新鮮人、業界菁英或轉職者，都能在磊山找到屬於自己的舞台。透過五大賦能平台與專家團隊支持，讓每位夥伴都能安心築夢、深耕保戶，實踐「在一起更美好」的圓滿人生。

磊山保經總經理許弘偉表示，今年適逢磊山成立15週年，磊山亦同步啟動品牌破圈計畫，攜手新一代天團「告五人」，傳遞「選擇磊山 你 將不只是你」的品牌宣言，強化與年輕世代的連結。磊山不僅是一個工作場域，更是一座支持個人成長與價值實現的職涯平台。公司鼓勵夥伴在專業發展外，也提供人文、公益、運動等多元軟性活動，讓夥伴投入公益實踐與生活素養培養，期望透過全人發展的企業文化，培養夥伴成為一個能承載長期目標與多元角色的典範人物，與磊山共同實踐「在一起更美好」的企業文化。此外，磊山也與時俱進積極探索AI賦能的各種可能應用場景，期能打造兼具人文關懷與科技創新的新世代保經公司，同時邁向基業長青的百年磊山、永續磊山。