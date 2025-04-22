彰銀主辦太電57億元聯貸

彰化銀行（2801）統籌主辦太平洋電線電纜（太電）5年期57億元聯合授信案，已成功完成募集，並於18日與銀行團舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與太電董事長苑竣唐共同完成簽約。

本聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、充實中期營運暨購料周轉金、支應工程所需保證、建（購）置機械設備、再生能源設備及其附屬設施，由彰化銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行、兆豐銀行擔任共同統籌主辦銀行，並在華南、合庫、臺銀、一銀、上海、台新銀行等金融機構踴躍參與下，超額認購比率達168%，顯示銀行團對於太電近年營運與未來表現，給予高度信心與支持。

太電為國內首家且具領導優勢之電線電纜製造商，產品包含電力電纜、通信電纜、光纜、電子線及漆包線等，並提供系統規劃與工程建置服務，產品廣泛應用於國家電力網路、通信網路、電機電子、能源及建築等產業。

鑑於國際淨零排放與能源結構優化趨勢，近年來太電積極投入綠色產業，結合國內外夥伴推動永續發展，布局新能源整合性方案，開發電動載具及自動化動力模組、充電系統和長效儲能系統等，並同時開發車用繞組電機、釩液流電池儲能系統等新興產品。

此外，太電於2021年參與沃旭能源離岸風場特高壓電纜供應，為台灣唯一通過其評鑑的特高壓陸域電纜供應商，並於2024年結合國內數家電纜大廠發起及成立「聯合鋁業公司」，研發超耐熱鋁鋯合金，確保超耐熱鋁纜上游材料的穩定供應，響應政府強韌電網政策。

彰化銀行表示，太電深耕產業已逾70年，為國內電線電纜業翹楚，其持續深耕綠色轉型與產品開發，與彰化銀行執行資源節約行動理念一致，雙方皆致力響應政府2050淨零碳排政策，彰化銀行亦將持續深耕企業結合ESG實踐，盼創造商業夥伴間的協力價值，共同推動企業社會責任及落實永續發展。