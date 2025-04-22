國泰世華銀 ESG 國際肯定

國泰世華銀行長年推動能源轉型，近期於國際媒體Global Markets Media舉辦的「2025年ESG 投資獎（ESG Investing Awards）」 獲頒「最佳永續金融銀行」（Best Bank for Sustainable Finance），不僅成為本屆亞洲唯一一家拿下優勝者的企業，更在摩根士丹利、道明銀行集團、加拿大豐業銀行等企業中脫穎而出，成為該項目中唯一優勝企業。

身為台灣永續金融領航品牌，國泰世華以「低碳經濟藍圖」、「環境永續藍圖」規劃能源轉型政策，涵蓋範疇一至三類碳排放與再生能源的運用，此舉也呼應今年地球日的主題：「地球力」（Our Power, Our Planet）。國泰世華不僅率台灣金融業之先，於2022年率先完成總行大樓能源轉型，在落實自身轉型時，亦以金融解方，協助各級客戶與關係人參與淨零，邁向永續。

國泰世華表示，永續轉型並非風險，而是企業成長、蛻變的養分，更是應對風險的試金石。投入永續過程中，國泰世華獲得許多創新成果，包括：推動內部能源使用轉型的「內部碳費」、亞洲首個賦能企業和員工共創轉型的薪轉模式─「永續績效連結薪轉」等，皆為企業帶來新的營運模式。在規劃轉型的路徑上，國泰世華更加重視「轉型方法」，為利害關係人創造共利與長期價值。

為分享經驗，共尋轉型解方，國泰世華打造多元合作模式。例如：與國際環境揭露權威CDP合作，協助客戶了解淨零排放及管理環境影響的重要性，2024年邀請逾150家企業參與計畫，成功促進121家企業取得CDP評分；並透過與權威單位合辦轉型論壇、工作坊，分享轉型知識。

國泰世華更與國內第一家碳盤查查證機構-金屬工業研究發展中心合作，提供企業轉型技術，加速產業淨零減碳進程；另也根據客戶所屬產業、企業規模、碳排多寡、ESG發展進程等條件，制定客製化的議合模式，透過議合場景來協助客戶強化淨零轉型能力。同時，以永續績效連結貸款、綠色存款等多樣金融方案，透過技術和資金上的協助，幫客戶邁向永續。

國泰世華連續兩年獲金管會永續金融評鑑績優前25%、2024年菁業獎「最佳綠色金融專案獎」特優獎、連續兩屆獲「國家企業環保獎」。國泰世華表示，2024年不僅總部大樓及三家綠色分行已通過國際碳中和標準「PAS2060組織型碳中和查證 」，更發揮「綠房東」角色簽訂再生能源購電協議（CPPA），提供承租戶綠電使用選擇，獲得承租戶響應。