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新青安排隊「等貸潮」緩解

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

財政部昨（21）日公布新版青年安心成家房貸（新青安）今年3月統計資料，顯示3月單月申貸與核貸數均較前月大幅成長，更值得注意的是，從新青安從嚴審核導致每月受理數小於核貸數的遞延消化案量異常狀況，3月出現關鍵轉折，重回受理數大於核貸數的狀態，顯示公股行庫優先辦理新青安貸款，積累舊案逐步消化，已逐漸緩解相關的排隊等「貸」潮。

財部昨天公布3月新青安統計資料，3月單月受理戶數5,448戶、受理金額417.4億元，3月核貸戶數5,023戶，核貸金額403.2億元，單月受理戶數與金額重返過去大於當月核貸數的正常狀況，也是新青安推優化措施嚴審申辦以來，近七個月首見反轉。另外，統計3月的受理戶數與金額，均較2月月增五成，並達到近半年高，3月的核貸戶數與金額，則是分別月增27%、30%。

之前自去年6月下旬新青安啟動優化措施、從嚴審查並查核違規起，幾乎月月都呈現受理件數與金額均小於核貸數的狀況，反映新青安從嚴審查以及房貸水位吃緊等因素下，公股行庫核貸作業處於遞延狀況、持續消化累積舊案。今年3月最新統計則是回到了過去受理數大於核貸數的狀況，為近七個月來首見。

公股行庫高層主管分析，新青安的舊案逐步消化，加上預售案今年開始大量交屋，申辦新青安的也比較多，因此3月的受理數大增。

公股行庫 房貸

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