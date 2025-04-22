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安泰銀土洋股東不同調 最大問題

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金融業屬高度監理特許行業，使得金融併購與一般企業併購的遊戲規則有別，而主管機關金管會一路走來累積的諸多原則，讓金融業想引進非金融業大股東此路不通，形同在有限的玩家中找機會，再加上不喜敵意併購，使得安泰銀（2849）在土洋兩大股東缺乏共識下，未來要再找速配的買家合併，充滿挑戰。

凱基金控與安泰銀談合併消息沸沸揚揚，之前也曾被傳是京城銀招親的潛在新郎。有關人士指出，京城銀以南台灣尤其大台南地區分行密集，凱基金則偏重北部分行通路較多的銀行，相較之下，安泰銀更合適。況且安泰銀大股東私募基金隆力集團自2007年底入主安泰銀起，歷經超過17個年頭，尋找出場機會已有多年，各方面條件速配因而密集協商合併。

可惜隆力集團與宏泰集團不同調，與許多房地產集團主導的銀行一樣，即使欠缺金控資源，數位趨勢與監理趨嚴使銀行須強化資本、提升配備，導致獨立銀行市場競爭日益艱辛，但只要還活得下去，大股東屬房地產集團的銀行幾乎沒人想賣。至於市場傳聞宏泰集團想買回隆力集團持股，傳價格低於市價，過去甚至還曾不足票面價，成交機率低。

凱基金 安泰銀 股東

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