臺銀黃金存摺飆上每克3564元 分析師示警超買風險

國際金價近期屢創新高，推升黃金存摺價格持續上揚。臺銀最新黃金週報指出，21日黃金存摺每公克最高來到3564元，刷新歷史紀錄。儘管市場看好金價持續走揚，但專家提醒金價已嚴重超買，恐面臨技術性修正壓力。

臺銀指出，上週五因耶穌受難日假期，澳洲、香港、新加坡、蘇黎世、倫敦與紐約等主要黃金市場皆休市，市場無交易與報價，金價維持在4月17日報價的每盎司3327.54美元。受到美元走弱、通膨預期與避險需求推動，金價持續攀升，累計本波漲幅達13%。

臺銀引述美國銀行（Bank of America）對基金經理人調查結果，顯示49%的經理人看多黃金或認為「做多黃金」是市場上最擁擠的交易，遠高於看好美股七巨頭的24%。Sprott資深合夥人Ryan McIntyre認為，這反映市場對美國資產信心正在動搖，投資人轉向黃金作為多元配置的工具。另有42%經理人預期，黃金將成為2025年表現最佳資產，高於3月的23%。

在黃金資產熱度升溫之際，全球17檔主要黃金ETF於4月17日總持倉量增加7.03公噸至2,783.79公噸。不過，全球最大黃金ETF—SPDR Gold Trust，當日則減持4.88公噸至952.29公噸，反映市場資金短期仍具調節需求。 FXTM分析師Lukman Otunuga警告，金價已嚴重超買，隨時可能出現技術性回調。