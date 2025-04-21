獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

安泰銀行（2849）嫁入金控豪門命運多舛，據透露，安泰銀行與凱基金控（2883）雙方洽談合併，在安泰銀土、洋大股東對併購條件看法各異下，私募基金隆力集團之後向凱基金控再提出新替代方案，希望可以分階段合併，已為凱基金控婉拒，使得這宗併購案最終買賣雙方無法達成共識，難以為繼。

這也是安泰銀行繼2022年擬併入國票金（2889）功虧一簣後，再次與金控談合併受挫。再加上近期因川普關稅亂局衝擊資本市場，不利於合併價格談判，安泰銀後續併購路如何發展，有待觀察。

針對併購談判破局，凱基金控與安泰銀行均表示，對有關併購傳聞或個案，均不予評論，與之前傳出洽談併購如火如荼時的回應維持一致。據指出，由於凱基金控與安泰銀行原本預定雙方同步於今年6月13日股東常會，提出併購案討論通過，如此則董事會必須在5月2日前通過相關提案，但安泰銀「董事會已開過了，沒有（這案子）就沒有了」，要在期限前與買方同步開董事會通過，「除非有奇蹟」，未來此案是否還有機會敗部復活，目前看不出來。

據了解，隆力集團向凱基金控提出的新方案，是希望凱基金控能先單獨與隆力集團交易，使凱基金成為安泰銀最大股東後，再繼續推動合併，但是這對凱基金來說，既然隆力集團與宏泰集團兩大股東沒有共識，凱基金若改執行新方案，則幾乎類似敵意併購，凱基金不會做。

事實上，在提出換股合併架構卻被宏泰集團打槍後，凱基金高層即認為，不論接觸哪一家目標公司，倘若對方大股東彼此意見不同，凱基金都沒必要淌渾水。

消息來源指出，凱基金與安泰銀洽談併購，雙方均有簽署保密協定，但是安泰銀大股東宏泰集團方面之後傳出對合併架構，包括採取普通股搭特別股方式進行百分百換股合併，特別股鎖定隆力當時入主安泰銀的成本價每股逾21元設定轉換價，合計對價約每股15元以及總交易規模約296億元等，均有諸多意見，消息曝光顯然違反保密協定，已令凱基金方面相當不滿。

有關人士並表示，隆力集團雖為最大股東，但未掌握三分之二席次，與宏泰集團席次數差距不大，也使併購案要在董事會動用表決闖關的成功機率不高，因此凱基金對隆力集團提出先成為大股東再分段合併的提議，評估認為這將被視為類似敵意併購，台灣沒有非合意併購的環境，且凱基金已秉持最大誠意提出併購條件，若安泰銀內部無法達成共識，凱基金也會做好凱基銀沒有外部併購，自行成長的計畫，日前凱基銀已初步擬妥相關規劃，首要補足實體通路不足下的客戶服務效益。