排隊潮漸緩解 3月新青安受理數超過核貸數近七月首見

財政部21日公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年3月統計資料，3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長，更值得注意的是，從新青安從嚴審核導致每月受理數小於核貸數的遞延消化案量異常狀況，3月出現關鍵轉折，重回受理數大於核貸數的狀態，顯示公股行庫優先辦理新青安貸款，積累舊案逐步消化，已逐漸緩解相關的排隊等「貸」潮。

財政部公布3月新青安統計資料，3月單月受理戶數5448戶、受理金額新台幣417.49億元，3月核貸戶數5,023戶，核貸金額403.28億元，單月受理戶數與金額重返過去大於當月核貸數的正常狀況，也是新青安推精進措施以來，近七個月首見反轉。另外，統計3月的受理戶數與金額，均較2月月增五成，並達到近半年高，3月的核貸戶數與金額，則是分別月增27%、30%。

之前自去年6月下旬新青安啟動優化措施、從嚴審查並查核違規起，幾乎月月都呈現受理件數與金額均小於核貸數的狀況，反映新青安從嚴審查以及房貸水位吃緊等因素下，公股行庫核貸作業處於遞延狀況、持續消化累積舊案。不過，今年3月最新統計則是回到了過去受理數大於核貸數的狀況，為近七個月來首見。

公股行庫高層主管分析，新青安的舊案逐步消化，排隊等待核貸的熱潮獲得緩解，再加上之前疫情期間的預售案今年開始大量交屋，案件轉為分戶房貸在房屋鑑估作業上較簡便，且這些預售買家變成銀行房貸的新貸戶，申辦新青安的也比較多，因此3月的受理數大增、超越了核貸數，且兩者都同樣高成長。

統計新青安上路以來，至今年3月底累計20個月來已核貸逾8,627億元，幫助超過10萬戶成家。八大公股行庫3月單月受理與核貸戶數，土銀重返千件以上最多，且金額也回升到百億元以上，土銀3月單月核貸金額150.34億元，華銀在前兩月單月核貸金額不到10億元後，3月上升到10.25億元。不過，八大公股行庫消化舊案進度不一，雖然整體統計數受理大於核貸，但部分行庫仍處於核貸數大於受理的狀態，持續積極消化累積舊案。