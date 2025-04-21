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關稅戰延燒 台銀：金價有望挑戰3400美元

中央社／ 台北21日電

美國關稅政策不確定性持續，資金轉往金市避險，台銀今天指出，由於美國表態可能放棄俄烏調停，且白宮證實正在研擬解僱聯準會主席鮑爾的可能性，加上若美元持續疲軟，金價有望挑戰每盎司3400美元的新高水準。

台灣銀行貴金屬部今天發布金市週報指出，關稅貿易戰緊張局勢不減，美國、中國雙方不僅互加關稅，美國更對輝達晶片出口中國進行限制，加上美股接連重挫，資金轉往金市避險，推升上週國際金價飆高至每盎司3357.4美元。不過，高檔之際適逢歐美耶穌受難日及復活節假期前夕，部分投資人獲利了結，金價小幅壓回。

台銀貴金屬部指出，由於美國關稅政策不確定性持續，美元指數疲弱不振，且聯準會主席鮑爾（JeromePowell）表示有停滯性通貨膨脹風險，加上風險性資產資金轉移等多重因素作用，黃金持續受避險資金青睞，金價近兩週累計漲幅超過10%，帶動均線呈多頭排列。

台銀貴金屬部進一步表示，美國表態可能放棄俄烏調停，同時白宮證實正在研擬解僱鮑爾的可能性，地緣政治與國際政經局勢不穩定，加上若美元持續疲弱，金價有望向每盎司3400美元大關挑戰。

不過，台銀貴金屬部分析，金價創新高的同時，短線技術性修正的風險也在增加，加上美國與各國陸續啟動關稅談判，若談判取得良好進展， 避險情緒緩和，金價仍不排除有回測3300美元下方的可能。

台銀表示，黃金為平衡資產配置的重要工具之一，投資人可依投資屬性為積極型、穩健型或保守型的配置方式，利用國際黃金市場震盪整理時，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，但也提醒投資人須審慎操作。

台銀 美國 金價

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