美元狂殺 亞幣全面上漲新台幣勁揚1.48角

美國總統川普作風難測，動搖市場對於美元的信心，美元指數繼續下殺，非美貨幣順勢強彈，新台幣兌美元今天收盤收32.46元，強升1.48角，創逾4個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.875億美元。

川普持續發動關稅攻勢，期間一度揚言開除美國聯準會主席鮑爾，導致金融市場劇烈震盪，避險情緒高漲之下，資金持續撤離美元資產，美元指數在對等關稅政策宣布後，摜破100大關，但仍未止跌，繼續跌破99關卡。

根據央行統計，美元指數今天暴跌1.37%，向下狂殺，摔至98價位，非美貨幣應聲強彈，歐元狂漲1.64%。亞幣方面，由於避險資金流入，日圓漲勢最猛，勁揚1.31%，兌美元匯價觸及140；韓元升值0.59%，新台幣升值0.46%；人民幣升幅較少，為0.24%。

新台幣兌美元今天開盤價為32.58元，儘管台股開低走低，外資也略有匯出，不過外匯交易員指出，美元指數跌破100重要心理關卡後，仍持續下殺，為亞幣提供較強的升值力道，今天亞幣全面走升，助攻新台幣一舉衝破32.5元，盤中最高達32.44元。

匯銀人士則說，近日川普砲火猛烈，頻頻攻擊鮑爾，加深市場對於川普激進作風的擔憂，不只投資人憂心美國經濟前景，也動搖對美元霸權的信心，後續發展是安全落幕，還是出乎意料，現在沒人有把握，這樣的不確定性將使金融市場波動加劇。