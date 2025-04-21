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華南銀行響應世界地球日守護環境 一起讓世界更好

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行響應4月22日世界地球日，於19日與台北市最美河川文化推廣協會於北投五分港溪舉辦走讀活動。圖/華南銀行提供
華南銀行響應4月22日世界地球日，於19日與台北市最美河川文化推廣協會於北投五分港溪舉辦走讀活動。圖/華南銀行提供

華南銀行響應4月22日世界地球日，於19日與臺北市最美河川文化推廣協會於北投五分港溪舉辦走讀活動，董事長陳芬蘭率一級主管齊聚五分港溪，共同關心水環境的維護與河川生態的復原，並見證北投國小學童手工打造的獨木舟啟航儀式，希望為重現五分港溪昔日自然景觀，落實生態保護理念盡一分心力。

北投五分港溪為基隆河支流、外雙溪流經洲美農業區的舊河道，是台北盆地平原地區未遭水泥施作的最後一個自然河道，也是水茄苳「穗花棋盤腳」的原生棲地。但一直以來都有廢水排入、被偷倒廢棄物及水中富含氮、磷等營養物質，造成藻類及蜉蝣生物過多，排擠動植物棲地等多項問題。

華南銀行深知維護水環境的重要性，全力支持最美河川協會的五分港溪「舟筏淨溪倡議行動」，共同攜手規劃淨溪行動所需的舟艇、碼頭及生態廁所，邀請造舟達人溫志榮（大沐老師），結合在地北投國小學童動手自造舟筏，並發揮創意共同彩繪獨一無二的獨木舟，以利日後方便志工們清理五分港溪河道河岸的廢棄物，及維護沿岸原生種植物。

華南銀行高階主管透過走讀探訪五分港溪自然景觀，了解台北僅存珍貴的自然河道及原生植物棲地，欣賞大地藝術季作品，更參與北投國小師生體驗行船清除外來侵入植物與河岸垃圾。

此外，最美河川協會亦展示可治療「樹癌」褐根病之微生物療法與水質檢測等初步成果。華南銀行希望透過這次啟航儀式喚起民眾對環境保護的重視，期盼每個人都能成為生態保護的倡導者及實踐者。

華南銀行的永續理念早已深植於企業文化中，不只關心生態環境，也關注弱勢族群需求，4月12日於桃園展演中心與台灣優質生命協會舉辦「愛傳承關懷演唱會」，邀請社福團體同樂。

陳芬蘭表示，華南銀行長期致力落實社會共好，除鼓勵員工身體力行自主進行減碳活動，也積極號召志工參與社會關懷，希望藉由付出綿薄之力，和你一起讓世界變好。

廢棄物 生態 華南銀行

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