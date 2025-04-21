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因應美國對等關稅風暴 銀行公會宣布四大紓困救援措施

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國對等關稅風暴救災，金管會責成銀行公會宣布四大紓困救援措施。本報資料照片
美國對等關稅風暴救災，金管會責成銀行公會宣布四大紓困救援措施。本報資料照片

為因應美國宣布對全球多國實施「對等關稅」政策，造成台灣進出口企業短期內面臨資金周轉困境，銀行公會在金管會指示下宣布四大相關金融協助措施，並在今日正式發函通知各銀行辦理。

銀行公會所提出的四大措施，已被市場視同為「紓困措施」，重點包括：

一、企業有繼續經營意願且繳息及債、票信正常者，在114年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月。

二、辦理受美國對等關稅影響的各項政府專案貸款的新貸案件，如信保基金已提供最低8成保證者，建請銀行不徵提「負責人及實際業務經營者」以外保證人及客戶存單為擔保，並請銀行加速辦理審核流程，以協助企業爭取貸款時效及減輕負擔。

三、有關辦理上述政府所訂相關貸款案件的簡化徵信範圍及免予徵提相關財務資料，將依新貸案件和舊貸案件不同，採取二種作法：

(一)新貸案件：信保基金提供十成信用保證者，酌情免予索取財簽，並得適用簡化徵信範圍；如辦理信保基金非十成信用保證，增貸後達3000萬元以上，應於規定期限內徵提財簽者，得放寬延長3個月提供，另貸款金額在1500萬元案件得適用簡化徵信範圍。

(二)舊貸展延案件：總授信金額達2億元者，得免徵提預估財務報表等資料，但僅限上述受美國對等關稅影響的114年12月31日前到期貸款本金展延的案件適用。

除了上述四大方案之外，銀行公會也要求各銀行在網站建置企業相關金融協助措施的單一諮詢聯繫窗口，同時銀行公會亦將持續蒐集各會員機構窗口資訊，儘速陸續公布於網站的業務專區，提供企業查詢使用。

美國 關稅

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