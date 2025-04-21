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金管會出手救！關稅受創戶舊貸延半年 新貸免財簽

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

為協助關稅受創企業度過「川普海嘯」，金管會責成銀行公會提出兩項金融挺企業措施，一、舊貸本金准展延半年，二、政府專案性貸款的新貸案，信保已做十成保證者免財簽，信保八成者，建議免徵存單和保證人，僅徵提負責人及實際業務經營者。

銀行公會已在21日發函請各銀行配合辦理。主要有兩大項，一、企業在今年12月底前，到期需展延的舊貸本金，可向銀行申請展延半年。但有兩大前提，企業需有繼續經營意願且繳息、債票信正常。

若舊貸授信總額2億元者，銀行得免向企業徵提預估財務報表等資料，這也僅限關稅受創戶貸款本金展延案，到今年12月31日止適用。

二、屬政府專案貸款的新貸案件，例如經濟部因應關稅提出協助措施「專案性貸款」的新貸案件，因是政府專案性貸款，一律送信保基金，若信保基金提供十成保證者，建議銀行可免索取財簽，僅需徵提負責人及實際業務經營者。

若非十成保證，但最低有八成保證，企業增貸後達3,000萬元以上，可展延三個月後提供財簽給銀行，也建議銀行免徵保證人或企業存單，也僅徵提負責人及實際業務經營者即可。

另貸款金額在1,500萬元案件得適用簡化徵信範圍。

銀行公會也請各銀行需在網站，建置企業相關金融協助措施的單一諮詢聯繫窗口，同時銀行公會也將持續蒐集各會員機構的窗口資訊，儘速陸續公布於網站的業務專區，提供企業查詢使用。

經濟部 金管會 關稅

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