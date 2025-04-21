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因應對等關稅 銀行公會：企業貸款本金可展延半年

中央社／ 台北21日電
示意圖／ingimage
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因應美國對等關稅衝擊，銀行公會秉持雨天不收傘精神，今天宣布將提供4大措施助企業度過難關，包含企業有繼續經營意願，且繳息及債、票信正常者，在今年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月。

為因應美國宣布對全球多國實施對等關稅政策，造成台灣出進口企業短期內將面臨資金週轉困境，銀行公會配合政府政策，召開會議研提相關金融協助措施並報奉金管會同意備查後，於今天函知各會員機構配合辦理，以協助企業度過難關。

銀行公會一共提出4大措施，首先，企業有繼續經營意願且繳息及債、票信正常者，在114年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月。

第二，辦理受美國對等關稅影響的各項政府專案貸款新貸案件，比如信保基金已提供最低8成保證者，建請銀行不徵提「負責人及實際業務經營者」以外保證人及客戶存單為擔保，並請銀行加速辦理審核流程，協助企業爭取貸款時效及減輕負擔。

第三，有關辦理上述政府所訂相關貸款案件的簡化徵信範圍及免予徵提相關財務資料，新貸案件方面，信保基金提供十成信用保證者，酌情免予索取財務簽證，並得適用簡化徵信範圍；比如辦理信保基金非十成信用保證，増貸後達新台幣3000萬元以上，應於規定期限內徵提財簽者，得放寬延長3個月提供，另貸款金額在1500萬元案件得適用簡化徵信範圍。

銀行公會指出，舊貸展延案件方面，總授信金額達2億元者，得免徵提預估財務報表等資料，但僅限上述受美國對等關稅影響的114年12月31日前到期貸款本金展延案件適用。

第四，銀行公會請各會員機構於網站建置企業相關金融協助措施的單一諮詢聯繫窗口，同時，銀行公會亦將持續蒐集各會員機構窗口資訊，儘速陸續公布於網站的業務專區，提供企業查詢使用。

美國 關稅

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