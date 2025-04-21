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凱基銀獨家合作 Thunes 跨境匯款 覆蓋130國快速安全

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行攜手Thunes擴大跨境金融服務版圖，提供快速便捷及安全的跨境金融服務，凱基銀行總經理許維銘(左)與Thunes執行長Floris de Kort(右)代表簽署策略合作協議。凱基銀行／提供
凱基銀行攜手Thunes擴大跨境金融服務版圖，提供快速便捷及安全的跨境金融服務，凱基銀行總經理許維銘(左)與Thunes執行長Floris de Kort(右)代表簽署策略合作協議。凱基銀行／提供

凱基金控（2883）旗下凱基銀行今天宣布與全球收付款解決方案業者Thunes簽署策略合作協議。凱基銀行透過此次合作，未來將藉由Thunes及其210多個支付合作夥伴，跨境匯款覆蓋全球130個國家與地區，提供客戶更快速、便捷及安全的跨境金融服務。

凱基銀行總經理許維銘表示，凱基銀以客戶需求為中心，隨著國人對於跨境金融需求與日俱增，凱基銀行積極佈局全球跨境金融服務版圖，此次攜手Thunes將大幅提升跨境金融服務的普惠性、便利性及安全性，並加速跨境匯款效率。凱基銀行強調，此次合作也響應金管會金融科技發展策略方向，未來將持續深化跨境匯款服務，更計劃擴展至更多金融科技應用領域，為客戶提供更快速、安全及便利的跨境金融服務，並展現凱基銀行深化普惠金融的決心。

Thunes執行長Floris de Kort表示，與凱基銀行的合作超越了傳統商業合作模式，展現對未來金融服務的願景，透過Thunes Direct全球網路，將提供企業客戶與消費者更便利跨境金流服務。同時合作將消除長期存在的痛點，並開創快速、透明且便捷的跨境支付新時代，亦為區域金融提供更多的包容性及機會。

凱基銀行與Thunes的合作象徵雙方在跨境匯款領域的緊密關係，也代表在FinTechSpace搭建的金融創新生態系統中，傳統金融與金融科技的融合。這種金融共創模式將為台灣金融服務帶來更多可能性，也為消費者提供更多元化的選擇，為台灣金融產業注入創新動能。

凱基銀行 金融科技

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