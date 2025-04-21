高資產家族財富傳承 永達保經示警四大風險

「談錢傷感情」是人性常態，許多豪門大戶更因為財產分配而分崩離析，永達保經今日對於財富傳承過程中常見資產傳承風險提出四大樣態，並分析保單商品在面對這些風險所能發揮的四大優勢。

永達保經所指出的常見四大傳承風險包括了：1、不動產傳承的風險：價值難以均分，易引發紛爭，且繼承人可能無力完稅；2、遺產總額高的風險：總資產金額過高時，繼承人必須準備足夠現金繳稅；3、意外突然來臨的風險：國人普遍忌諱談遺產分配，然疾病、意外無法預測，若未能及早規劃，恐導致爭產或財富凍結；4、太晚啟動規劃的風險：年齡增加可能讓規劃受限，例如影響保單選擇與保障效益，甚至因健康情況改變，錯失規劃機會。

永達保經也特別指出，台灣社會有許多家庭企業的股權大多由家族人員交叉持有，這類傳承通常會有股權移轉的問題，像是傳男不傳女的傳統觀念與當前法律的衝突、子女的心態、父母的偏愛這些都所在多有，永達保經也進而指出，為了順遂傳承的意願或者是避免股權外移，父母在傳承股權時，通常必須為小孩預備買股票及完稅的現金。

對於保險產品在傳承上具備四大規劃優勢，永達保經說明，主要和保險商品的契約強制性與功能機制有關，因此可發揮以下的四大效果，包括：1、要保人享有主控權：在關係、想法、境況等改變的時候，可以隨時因應人、時、境變更保險契約的受益人，或調整保險金的比例分配；2、各種功能機制迎合不同需求：可以選擇給付的方式、時間、金額等，身故後仍可繼續發揮影響力，依據保單約定執行，避免財務管理能力不足的子女揮霍或錯誤運用；3、保險法112條的保障：若身故給付有指定受益人，除受實質課稅原則認定的情形外，保險金額不計入遺產總額，可降低遺產稅負擔，實現財富傳承；4、時間複利效應：部分長年期保險商品，保單價值隨時間複利穩定成長，使財富傳承更具成長性與延續性。

永達保經對於近期保單強制執行的修法亦提醒，必須留意保單會被強制執行的幾種財務情況，例如破產、貸款違約、欠稅…等，以免波及個人退休或傳承規劃。

對於長年期保險規劃傳承，永達保經也指出，這種長年期保險，能夠拉長時間、降低準備壓力，過程中還能因應關係或狀態的改變，隨時因應調整，保留進可攻、退可守的空間。永達保經並建議，傳承規劃應依循三大原則進行規劃，包括了：一、了解客戶的雛型樣態、預算能力；二、想留給誰、不想給誰，原因是什麼；三、尋找適合的商品、規劃年期。如此則較能預防性提前進行規劃，可以降低家庭紛爭發生的機率，確保財富能夠依照自己的意志順利傳承來追求「富過三代」。