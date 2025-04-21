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凱基銀行開國銀之先攜手Thunes 擴大跨境金融服務版圖

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基銀行攜手Thunes擴大跨境金融服務版圖，提供快速便捷及安全的跨境金融服務，凱基銀行總經理許維銘（左）與Thunes執行長Floris de Kort（右）代表簽署策略合作協議。圖/凱基銀行提供
凱基銀行攜手Thunes擴大跨境金融服務版圖，提供快速便捷及安全的跨境金融服務，凱基銀行總經理許維銘（左）與Thunes執行長Floris de Kort（右）代表簽署策略合作協議。圖/凱基銀行提供

凱基銀行今日宣布與全球知名的收付款解決方案業者Thunes簽署策略合作協議，更進一步擴大全球跨境金融服務版圖；凱基銀行指出，透過此次合作，未來將藉由Thunes及其210多個支付合作夥伴，針對跨境匯款將覆蓋全球130個國家與地區，提供客戶更快速、便捷及安全的跨境金融服務。

凱基銀行總經理許維銘表示：「一直以來我們以客戶的需求為中心，隨著國人對於跨境金融需求與日俱增，凱基銀行此次攜手Thunes，未來將大幅提升跨境金融服務的普惠性、便利性及安全性並加速跨境匯款效率」。

凱基銀行強調，此次合作也響應金管會金融科技發展策略方向，未來將持續深化跨境匯款服務，更計劃擴展至更多金融科技應用領域，為客戶提供更快速、安全及便利的跨境金融服務，並展現凱基銀行深化普惠金融的決心。

而這次凱基銀行與Thunes的合作不僅象徵著雙方在跨境匯款領域的緊密關係，更代表了在FinTechSpace搭建的金融創新生態系統中，傳統金融與金融科技的成功融合。這種金融共創模式將為台灣金融服務帶來更多可能性，也為消費者提供更多元化的選擇，為台灣金融產業注入創新動能。

長期推動台灣金融科技產業發展的金融科技創新園區FinTechSpace執行總監洪杉源也表示: 「為加速台灣金融科技產業接軌國際，在金管會指導、金融總會規劃及資策會營運下，我們打造適合金融科技發展的虛實共創環境，推動金融科技共創生態系。此次，凱基銀行與Thunes的合作是傳統金融機構與金融科技公司共創價值的良好模式，希望成為園區一直倡導的金融共創典範，透過跨產業的合作與創新，為消費者帶來更優質的金融服務體驗。」

Thunes執行長Floris de Kort表示：「此次攜手凱基銀行超越了傳統的商業合作模式，它展現了對未來金融服務的願景，透過Thunes Direct全球網路，將提供企業客戶與消費者更便利跨境金流服務。同時，藉由雙方的合作，將消除長期存在的痛點，並開創快速、透明且便捷的跨境支付新時代，亦為區域金融提供更多的包容性及機會。」

凱基銀行 金融科技

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