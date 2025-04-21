群益金鼎證券捐血善舉邁入第18年 榮獲捐血績優團體肯定

群益金鼎證券（6005）長期關注社會需求，推動各項公益活動，其中捐血活動將邁入第18年，全台各地分公司員工熱情投入，主動走入社區及捐血中心，號召民眾一同參與。多年來持續深耕捐血公益深獲台灣血液基金會高度肯定，於4月20日獲頒「捐血績優團體」，由執行副總裁王雅芳代表出席受獎，肯定企業對社會的實質貢獻。

群益金鼎證券將捐血活動視為年度重要盛事，積極整合全台各地資源與據點，定期舉辦捐血活動，在企業內部深耕公益DNA文化，同時結合ESG理念認購信望愛智能發展中心公益禮品傳遞幸福溫暖。群益在捐血活動期間，員工會在分公司周遭號召社區民眾、商辦大樓參與捐血活動，形成一股良善循環。至今已募集超過2.2萬袋熱血，為全台醫療體系提供穩定且持續的血源支持。

為擴大活動影響力，群益金鼎證券持續整合全台資源，由北至南各營運據點接力舉辦捐血活動，落實「取之於社會，用之於社會」的精神。企業內部自上而下全體總動員，帶動更多人了解捐血的重要性，也鼓勵更多民眾加入捐血行列，共同為社會注入溫暖與希望。同時，群益積極鼓勵員工參與公益服務，推動「一年一天志工假」制度，讓同仁能實際投入志願服務行動，將關懷社會的理念融入日常生活，進一步擴大企業公益影響力。

在員工健康與職場福祉方面，群益金鼎證券也不遺餘力，致力打造友善、健康的工作環境，連續榮獲「健康職場認證」及「運動企業認證」肯定，群益持續推動多元健康措施照顧員工身心，公司亦與新北市盲人協會合作，提供視障按摩服務，深獲員工好評。

群益金鼎證券將持續以「Capital Care 群益關心您」為核心理念，不僅在公益領域深耕前行，更積極落實永續發展，捐血活動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的：SDG 1 終結貧窮、SDG 2 消除飢餓、SDG 3 健康與福祉、SDG 8 合適的工作與經濟成長、SDG 11 永續城鄉、SDG 17 多元夥伴關係，展現企業落實ESG、與社會共好的長遠承諾。