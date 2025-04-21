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7歲以上子女也能網路投保 業者出招拚平台體驗

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
金管會近期鬆綁網路投保規範。圖／聯合報系資料照片
金管會近期鬆綁網路投保規範。圖／聯合報系資料照片

金管會近期鬆綁網路投保規範，開放要保人（家長）可透過數位身分辨識方式，替年滿7歲以上的未成年子女進行網路投保。若無法使用數位驗證，也可改以上傳子女身分證件與投保意願簽名文件至保險公司指定網站，由保險公司確認身分後，即可完成投保程序。在政令放寬下，國內產險業者出招拚平台體驗，業者也表示，新規定上路後，預期將帶動網路投保件數與保費金額同步成長。

此次制度鬆綁，被業界視為網路投保的重要轉捩點。過去旅平險等保單若要為未成年子女投保，必須親自辦理或使用自然人憑證，流程繁瑣。如今透過數位方式即可完成，對雙薪家庭或忙碌家長而言，顯著提升便利性，也有助於保險普及率提升。

產險業者也看準新規上路帶來的成長契機，紛紛強化網路平台設計，以吸引更多民眾使用線上投保。以旅綜險為例，目前網路投保市占前三大業者依序為富邦產、國泰（2882）產與新安東京海上，各自展現不同「獲客力」。

富邦產險著重於讓使用者比較不同保單的CP值，特別標註新舊方案的差異，協助消費者精準選擇；國泰產險則內建保費「試算」功能，只要輸入旅遊地點、人數與預算，即可立即得知建議保額與保費；新安東京海上則以旅遊行程為主軸設計保單，像是「東京5日」、「日韓7日」、「美加10日」等點選即顯示對應保障內容與保費，貼近使用者情境，降低決策門檻。

根據金管會統計，2025年第1季產險業網路投保總件數達205.7萬件，保費收入為13.49億元，其中旅綜險以52.07萬件奪冠，顯示國人對旅遊保障的高度重視。產業界預期，在政策利多與業者平台優化雙重推動下，網路投保市場將持續擴大。

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