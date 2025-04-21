富邦金控提倡全民「Green Hour」低碳放鬆行動 全民線上跑盛大回歸

響應2025年世界地球日主題「Our Power, Our Planet」(我們的力量，我們的星球)，富邦金控（2881）發布品牌公開信，提倡「Green Hour」低碳放鬆行動，邀請全民每天抽出1小時以低碳方式放鬆，讓自己恢復能量，也讓地球喘口氣。不僅號召員工進行「Green Hour」低碳休息體驗，也舉辦工作坊邀請同仁參與零廢生活，以具體行動和員工一起關懷地球。同時，富邦金控也宣布「富邦Run For Green™全民線上跑」即將盛大回歸，擴大運動永續生態圈，邀請民眾一起線上為永續而跑。

經濟學家Juliet Schor研究指出，「適度放鬆減少工作壓力，人們自然而然會減少高碳消費與高碳行為，有助於達到減碳目標。」

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為地球隊的一員，自2021年發起Run For Green™計畫，邀請馬拉松跑者參與跑步種樹活動，至今為台灣種下超過10萬棵樹。延續Run For Green™精神，富邦金控相信，透過Green Hour行動鼓勵人們生活擁有更多餘裕，更容易作出對環境友善的選擇。

富邦金控在世界地球日前率先示範，舉辦「Green Hour」體驗，利用午休時間，開放辦公大樓空間設置四大主題場域，包括由專業教練帶領的「瑜珈放鬆場」，進行瑜珈與深呼吸放鬆；以在地蔬果與植物性蛋白入菜的「蔬食補給站」，實踐低碳飲食；「離線創意角」用最Chill的方式享受閱讀樂趣；還有「手做植摘所」，自己親手製作苔球。結合身心健康與永續倡議，讓員工體驗低碳休息，透過短暫空檔幫自己充電。

富邦金控更結合員工活動，與全台第一個零廢時尚品牌Story Wear合作，舉辦一系列共6場次「零廢生活工作坊」，號召同仁捐出不再穿的牛仔褲，學習將牛仔褲重新拆解、黏貼，再製成手提杯套、手機掛繩，了解零廢精神與永續消費生活的重要性，邀請同仁「衣」起體驗零廢生活。「零廢生活工作坊」系列場次預計約200位同仁參與、目標募集超過400件牛仔褲，全數捐贈Story Wear改造設計，並交由與其合作的非營利組織縫製成獨一無二的商品，於「永續百貨」中販售，落實真正的循環經濟。

富邦金控同時也宣布「富邦Run For Green™全民線上跑」盛大回歸，透過GARMIN等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄APP綁定上傳資料，即可累計跑步公里數，跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹；今年更號召跨界夥伴Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro等知名品牌共襄盛舉，擴大運動永續生態圈，邀請民眾一起線上為永續而跑。