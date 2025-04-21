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自備5000億元救股價 這些公司股價有機會領先突圍

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
庫藏股買回金額上限前十高公司
庫藏股買回金額上限前十高公司

美股上周五(18日)休市，歐美股市今又將因復活節休市，自帶買盤的公司股價有機會領先突破困局。據統計，4月7日股災以來，已有122家上市櫃公司宣布實施庫藏股制度，總計可買回金額上限達5,075.9億元，金額最高前三名依序為光寶科（2301）、嘉澤（3533）、瑞儀（6176）。投顧分析師建議，投資人可從中挑選首季財報佳或出現轉機、過去買回庫藏股執行率高的個股切入。

據公開資訊觀測站資料顯示，這波股災來宣布庫藏股制度可買回金額超過百億元公司達10家，分別為光寶科實施庫藏股可買回金額上限高達621.2億元，嘉澤286.5億元，瑞儀274.3億元、GIS-KY（6456）也達263.5億元，再來是美時（1795）170.6億元、京城（2524）168.6億元、威剛（3260）133.1億元、新產（2850）130.4億元、三陽工業（2206）129億元、中磊（5388）113.9億元。

美股總統川普2日宣布對貿易對手國的對等關稅後，引發全球股災，台股在清明連假休市後於4月7日恢復交易，除少數個股外，台股面臨「開盤即收盤」無量跌停慘況。當時證交所主動邀請上市公司實施庫藏股，以維護自家股價。

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