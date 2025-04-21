資誠攜櫃買 挺AI新創企業

資誠聯合會計師事務所、櫃買中心及台智雲AI超算加速器共同啟動AI新創加速成長機制專案，整合AI超算加速器、客戶媒合機會、公司制度輔導、創櫃板募資登板等四大資源，結合櫃買中心創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，並由資誠聯合會計師事務所專業團隊協助新創企業建立穩健會計制度與內部控制架構，進一步強化公司治理，為企業可持續發展奠定基礎。

專案將為入選台灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長環境。

「AI新創 創櫃啟航」專案啟動記者會於18日舉辦，邀請國發會主委劉鏡清及金管會證期局長張振山蒞臨。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，根據PwC Taiwan《2025全球暨臺灣企業領袖調查報告》，面對全球市場快速變遷，63%全球和49%台灣企業領袖已採取重大行動改變企業價值創造模式，較常採用的轉型策略除開發新產品或新客戶，亦包括「與新策略夥伴結盟」。

資誠輔導AI新創企業建立公司制度及健全財務體質，並提供大企業與AI新創企業對接平台，串起投資人與企業資源，增加新創企業成功募資及業務發展機會，引領新創發揮國際影響力。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，資誠積極投入數位轉型與創新服務，推動產業數位化發展。內部不僅開發多項數位化工具，對外亦協助眾多AI新創規模成長，提供全方位資源及專業輔導。

資誠擁有完善新創生態系統，能有效串接各方資源，致力於成為新創企業堅實後盾。

資誠聯合會計師事務所提供服務橫跨審計、稅務法律及顧問諮詢服務，致力提供客戶全方位完整解決方案，將於輔導過程幫助企業建立穩健會計及內部控制制度，協助媒合行業指標性客戶，為AI新創長期發展奠定基礎。