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菲律賓三大利多 吸引台商進駐 國銀跟進卡位

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

菲律賓東南亞經濟發展快速的國家之一，經濟成長率位於東南亞國家前段班，銀行業者分析，該國除了具有廣大的內需市場與勞動力資源，政府亦積極推動招商引資，以提升國內產業競爭力，吸引台商前往設廠投資，國銀也跟隨台商腳步進駐，卡位龐大商機。

中信銀行指出，菲律賓長期GDP達4.5%、為東南亞人口第二大國，當地經濟發展具有潛力。

台新銀行分析，菲律賓透過「大建特建計畫（Build, Better, More）」、優惠投資政策與自由經濟區（PEZA），持續吸引外資目光，關鍵產業包括半導體電子業、再生能源與綠能產業、電動車（EV）與汽車零組件產業皆有提供優惠政策，對經濟發展皆有助益。

而台新銀看好東協國家受惠於人口紅利、積極引資、融入區域經濟整合，未來將成為供應鏈重組移轉的重要地區。

國泰世華銀表示，菲律賓為東南亞區域經濟增長最快速且具國際競爭力的國家之一，擁有蓬勃的金融發展契機，而且近年當地政府持續大力推動公共建設，帶動民間消費、投資及出口等經濟成長。

隨著經濟發展日趨成熟，投資菲律賓的台商數量逐年增加。因此該行於菲律賓設立據點，作為拓展國際市場，同時深耕在地市場的據點之一。

東南亞 經濟發展 菲律賓

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