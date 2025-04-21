全球地緣政治風險瞬息萬變 銀行布局菲國 據點逾30個

面對全球地緣政治風險瞬息萬變，美國也隨著總統川普提出MAGA（Make America Great Again）計畫，加速去全球化以及供應鏈重置的調整。而川普日前祭出對等關稅措施，菲律賓因被課稅率相對較低，僅17%，構成利多，吸引不少台商目光。

近年來由於看好菲律賓龐大商機，已有九家銀行在當地布局，包含中國信託銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行等，都在當地設有分行。

此外，台新銀行也於3月取得金管會核准申設菲律賓馬尼拉代表人辦事處，總計國銀目前在菲律賓各地的營運據點總數量超過30個以上。

金管會表示，目前國內銀行於菲律賓設有分支機構者，包含中國信託銀行、元大銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及臺灣銀行等九家銀行，此外，台新銀行也於3月取得金管會核准申設菲律賓馬尼拉代表人辦事處，即將成為第十家插旗菲律賓的國銀。

對此，台新銀行表示，在取得金管會核准申設菲律賓馬尼拉代表人辦事處，後續將依時程規劃遞件菲律賓央行，以結合新加坡、馬來西亞、越南、緬甸、泰國等各據點，持續完善亞洲地區的布局，提供客戶更完整的跨境服務，掌握此波全球供應鏈南向商機。

中國信託菲律賓子行於1998年成立，轄下共一家總行及25家分行，為當地布局最完整的台資銀行。中信銀行指出，為了能支持台商新南向事業版圖的擴張，中信銀提早於菲律賓設點以完善東南亞的布局。該行在菲律賓服務個、法客群，能提供完整的存放、貿易融資、換匯避險等金融服務。法人客戶除了台商，也服務菲律賓在地的客群，像是該行發揮跨境服務優勢，協助當地指標性大型企業完成境外籌資、避險等金融需求。

元大銀行表示，目前元大銀在大馬尼拉的馬卡蒂設有一營運據點，該行的菲律賓據點並非採取分行設立方式，而是於2015年向元大證券韓國收購其子公司菲律賓東洋儲蓄銀行，後更名為元大儲蓄銀行（菲律賓）。當時主要優勢為可同時為菲律賓當地韓國及台灣客群提供相關金融服務。目前主要客群為台商及當地企業為主。

國泰世華銀行於2015年成立馬尼拉分行，目前主要的客群為菲律賓當地大型綜合企業集團及台商，提供了存提款、匯款、外匯、貿易融資、企業融資等服務，以滿足企業於當地市場的需求。另分行積極推動永續金融，並以替客戶規劃永續績效連結貸款及社會責任貸款為目標。一銀則設立馬尼拉分行，營業項目主要為存、放款業務，客群以台商及菲國大型企業為主。