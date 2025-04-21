富豪財管業務／一銀奪雙冠 中信重組合

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀富豪戶財管業務，第一銀行3月首度拿下客戶數、資產規模「雙料冠軍」，中信銀居就老二。中信銀表示，關注該項業務指標，已從單純客戶數、資產規模進一步轉向重視管理資產的組成，專注找真正有資產規畫需求的客戶。

中信銀指出，例如一些法人客戶，若暫時沒有投資需求，中信銀將不會主動邀請其申請為高資產客戶，中信銀策略是要確保所服務的客群，不僅擁有資產，更具有明確的投資意向。

因此中信銀高資產客戶的資產組合，超過七成都是存款外的各類金融資產配置，高於市場平均的五成。

金管會公布3月國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務，第一銀行在連續五個月資產規模奪冠後，3月連客戶數都超車中信銀，成為雙料冠軍。第一銀主管說，一銀是採質量並重，深耕舊戶並開發新戶，專業及服務獲客戶支持與信賴所致。

第一銀3月客戶數2,325人、管理資產規模2,443億元，中信銀是2,277人、2,273億元，一銀險勝48人、170億元。

中信 客戶 資產

延伸閱讀

財管廝殺！第一銀逆襲富豪戶雙冠 中信改打資產質戰

川普關稅反覆不定 滿手海外債慘套…富豪戶4月縮手不敢接

中信銀與士林地檢署簽MOU 啟動可疑金融帳戶通報機制

大陸四大皆「空」！合庫天津分行、中信深圳分行 2024年稅後驚見虧損

相關新聞

國銀高資產財管熱度降溫 4月富豪戶投資大舉縮手

據金管會2025年3月底統計，12家國銀管理高資產客戶總資產（AUM）規模突破1.5兆元，達1兆5,467億元，月增額6...

善用利變險 迎樂退人生

隨著全民理財意識提升，國人對於退休金的需求持續攀升，近六成國人已將「退休金準備」列為財務重點目標，如何提早準備退休後的生...

分紅保單 選擇更多元

為提供民眾更全方位保障，凱基人壽（前中國人壽）近期宣布重返分紅保單市場，提供消費者分紅保單更多元投保選擇。目前國內共有英...

專家教你保／媽媽們保障規劃 三階段補強

溫馨5月，迎來一年一度的母親節，除了獻上禮物與陪伴，不妨為辛勞的媽媽們規劃一份兼顧資產累積與保障功能的保險規劃，讓她們在...

創櫃板Plus 拉拔AI新創

櫃買中心提高人工智慧（AI）企業加入創櫃板誘因，攜手合作夥伴共同推動AI新創加速成長機制，藉由「創櫃板Plus平台大聯盟...

保險小百科／定期險彈性大 可依需求調整

定期保險，是指以一段期間具保障的保險類別。定期險分一年期和多年期。有些定期險的保障年限等於繳費年限，如繳費十年保障十年。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。